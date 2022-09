Tribunal da Relação reduz a um terço pensão milionária de Jardim Gonçalves. Fundador do BCP recorre para o Supremo

Depois do Tribunal de Sintra ter decidido, em maio de 2018, manter a pensão milionária do fundador do BCP, o banco liderado por Miguel Maya decidiu recorrer para a Relação em outubro desse ano. A semana passada a Relação dá razão ao BCP. Pensão e regalias são para cortar, mas o fundador do banco vai recorrer.

Houve vários contratempos mas no final da semana passada, como noticia esta terça-feira o Jornal Público e o Expresso confirmou, o Tribunal da Relação decide cortar em cerca de dois terços a pensão de Jardim Gonçalves, assim como outras regalias que lhe tinham sido mantidas na decisão de primeira instância.

No âmbito desta decisão a pensão mensal que recebe atualmente, e que segundo apurou o Expresso ascende a 173 mil euros, irá passar a ser de quase 70 mil euros.

O advogado de Jardim Gonçalves, Manuel Magalhães e Silva, confirma ao Expresso a decisão da Relação e avança que vai recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça.

Recorde-se que a redução da pensão de Jardim Gonçalves arrasta-se nos tribunais desde 2011, quando o BCP entrou com uma ação em tribunal.

Em 2018 o tribunal de Sintra manteve a pensão do fundador do BCP que ascendia na altura a 167 mil euros (40% paga pelo Fundo de Pensões e 60% por uma renda vitalícia da seguradora Ocidental Vida detida pelo BCP e pela Ageas). É precisamente na parcela paga através da renda vitalícia (complemento de reforma) que o Tribunal da Relação corta a pensão.

A Relação colheu a argumentação do BCP que justifica a redução da pensão paga com base no Código das Sociedades Comerciais, o qual estipula que as sociedades podem atribuir aos seus ex-administradores complementos de reforma desde que estes não excedam o salário máximo auferido por um administrador no ativo, como noticiou o Expresso a 3 de novembro de 2012.

Recorde-se que em 2010, o BCP usou os mesmos argumentos para negociar cortes nas pensões de outros ex-administradores do banco que se reformaram, embora nos casos em que houve acordo os montantes fossem inferiores ao auferido por Jardim Gonçalves.

Entre 2011 quando o BCP entrou com a ação em tribunal e o inicio do julgamento decorreram quatro anos até se clarificar qual o tribunal que teria competência. Só quase sete anos, em maio de 2018, depois chega a primeira decisão favorável a Jardim Gonçalves. O BCP recorre em outubro para a Relação e ganha. Mas Jardim Gonçalves vai recorrer. O processo não acaba aqui, nove anos depois de ter começado.

Viatura, motorista e outras regalias retiradas

Mas não só, segundo a decisão que foi agora favorável ao BCP, Jardim Gonçalves terá de devolver e que segundo o Público ascendem a 18 milhões de euros face aos últimos 12 anos em que auferiu a reforma milionária. A Relação decidiu ainda contrariar a decisão do tribunal de Sintra de 2018 no que diz respeito ao pagamento de despesas como utilização de viatura, motorista e segurança privada entre outras que o BCP teria deixado de pagar desde 2010. E que o tribunal de Sintra tinha sentenciado que deveriam ser reembolsadas a Jardim Gonçalves.

Ainda assim, a batalha jurídica vai continuar. Jardim Gonçalves vai recorrer. Na base do recurso de Jardim, segundo apurou o Expresso, está a divisão da doutrina e da jurisprudência relativamente ao argumento do Código das Sociedades Comerciais usado pelo BCP e ao qual o Tribunal da Relação deu razão.

Em causa na decisão da relação não só o corte do valor da pensão como também a devolução dos montantes atribuídos desde 2008, como refere o Público. Isto apesar de o tribunal de primeira instância ter dado em 2018 razão ao fundador.

De 2011 a 2018

O processo para reduzir a pensão do ex-presidente do BCP entre 1996 e 2005 (ano em que se reformou) decorre desde 2011 quando o banco então presidido por Carlos Santos Ferreira entrou com uma ação no Tribunal de Sintra. Jardim Gonçalves recebia então cerca de 160 mil euros, hoje receberá cerca de 173 mil euros.

Depois disso o processo contou com vários contratempos:

1. Em 2011, ação do BCP entra no tribunal de Sintra, ainda Carlos Santos Ferreira presidia ao BCP

2. Em 2013, já Nuno Amado era presidente executivo do banco, o tribunal de Sintra declarou-se incompetente para julgar a matéria considerando tratar-se de um assunto de foro comercial. A sociedade de advogados Vieira de Almeida que representa o BCP contra Jardim Gonçalves recorreu da decisão para o tribunal da Relação. A Relação deu razão ao tribunal de Sintra, mas depois de uma clarificação do BCP o processo volta ao tribunal de Sintra. Perderam-se quatro anos com a discussão sobre que tribunal teria competência para julgar a matéria.

3. Em 2015, no final do ano começa o julgamento. O processo voltou ao tribunal de Sintra. Até aqui não se discutiu nem a reforma nem as regalias do fundador do BCP

4. Em maio de 2018 o tribunal de Sintra chega a um veredicto: dá razão a Jardim Gonçalves e diz que pensão e regalias são para manter. BCP recorre para a Relação.

5. Em março de 2020 , o tribunal da relação é favorável ao BCP. Corta pensão a Jardim Gonçalves e regalias. Jardim Gonçalves vai recorrer.