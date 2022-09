Porto de Lisboa: sindicato acusa operadores portuários de "chantagem laboral"

A AOPL - Associação de Operadores Portuários de Lisboa propõe contratar 80 trabalhadores em Lisboa, da insolvente A-ETPL e o SEAL - Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística reage de imediato: a oferta "constitui mais uma prova cabal da criminosa concertação que as mesmas têm em curso com o objectivo de procederem a um despedimento colectivo encapotado".

"Na realidade, a sua “generosidade” contratual tem como objectivo único conduzir ao desemprego/precariedade de 54 dos estivadores profissionais de Lisboa que, durante os últimos anos, trabalharam diariamente ao seu serviço no porto de Lisboa onde a maioria deles atingiu, durante os anos transactos, o limite máximo de 850 horas de trabalho suplementar admitido pelo Contrato Colectivo de Trabalho em vigor", afirma o SEAL em comunicado numa resposta à posição da associação patronal AOPL, que também representa a A-ETPL.

E, recordando o pedido recente da A-ETPL para os estivadores aceitarem uma redução salarial de forma a garantir a viabilidade da empresa, devido à situação financeira em que se encontrava, com um passivo na ordem dos 500 mil euros, o SEAL acrescenta: "De realçar que a referida associação patronal ou, melhor dizendo, todas as empresas portuárias de Lisboa, confessam a sua estratégia conjunta de avançar com um processo de “oferta” de contratos de trabalho sem termo, curiosa e exactamente nas mesmas condições salariais que os mesmos detêm na AETPL, a qual os mesmos patrões pretendem conduzir à insolvência, descartando-os, exatamente devido ao alegado desequilíbrio financeiro originado pelos seus salários, recorde-se, congelados desde 2010".

O sindicato alega, ainda, que as empresas asseguram as remunerações em atraso, "esquecendo-se que tal representará apenas uma ínfima parte dos elevados créditos salariais – na ordem dos milhões de euros – a que os trabalhadores têm direito". E não hesita em denunciar que "a insolvência se destina a promover um despedimento colectivo e a afastar o cumprimento da obrigação do pagamento dos referidos créditos salariais, acto meticulosamente planeado e concertado de uma insolvência que os tribunais portugueses irão ainda classificar e julgar".

A proposta coincide com uma greve total dos estivadores que paralisou o Porto de Lisboa e surge "num contexto de clara chantagem laboral e psicológica perante um coletivo cujos empregadores pretendem ilegalmente substituir por mão-de-obra estranha ao sector, em violação grosseira do art.º 535 do Código do Trabalho, a qual terá consequências imprevisíveis no movimento marítimo que regularmente escala os portos nacionais", diz o sindicato.