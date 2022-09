Mercadona anuncia primeiro contributo dos seus supermercados para impostos em Portugal: €11 milhões

A Mercadona fechou 2019 com um crescimento de vendas de 5 %, para os 25.500 milhões de euros. Os lucros aumentaram na mesma proporção (5%), para os 623 milhões de euros, num ano marcado pela estreia internacional da cadeia de supermercados espanhola, em Portugal, que contribui com 32 milhões de euros para o volume de negócios registado.

Entre 2 de julho e 31 de dezembro, o grupo abriu 10 supermercados no país, entre Porto, Braga e Aveiro, num investimento de 150 milhões de euros. Somou 900 colaboradoes e 300 fornecedores e 11 milhões de euros pagos em impostos via Irmadona, a sociedade que criou em Portugal.

Para 2020, o objetivo é manter o ritmo de investimento anual nos 150 milhões de euros e abrir mais 10 supermercados em Portugal, anunciou Juan Roig presidenteda Mercadona, esta terça-feira, na apresentação de contas do grupo. A chegada a Lisboa continua a estar prevista para 2022.

No último exercício, a empresa investiu 2.200 milhões de euros, 46% mais que no ano anterior, tendo destinado 1.532 milhões a aberturas e reformas de lojas (46 inaugurações, incluindo as 10 em Portugal), 421 milhões a blocos logísticos e 247 milhões à aposta na sua transformação digital. Mas também encerrou 46 lojas que" devido as suas características não podiam ser ajustadas ao seu novo modelo, mais eficiente e sustentável", finalizando o ano com 1.636 supermercados.

Para consolidar o seu desenvolvimento e lançar as bases da Mercadona do futuro, a empresa vai continuar a promover o seu plano de transformação até 2023, projetando investir 1.800 milhões este ano em inaugurações, renovações e adaptação de lojas ao novo modelo de Loja Eficiente, desenvolvimento do Projeto Frescos Global e implementação da nova secção "Pronto a Comer" em mais 460 superfícies comerciais.

Nos planos da cadeia espanhola está, também, o reforço e otimização da rede logística, o investimento na transformação digital e a abertura de um armazém online em Madrid, o que permitirá criar 2 mil postos de trabalho entre Portugal e Espanha.

No que respeita à sustentabilidade, há 3 objetivos a cumprir até 2025: reduzir 25% do plástico nas embalagens de marca própria, tornar todas essas embalagens recicláveis ou compostáveis e passar a enviar para reciclagem 100% dos resíduos plásticos que gera (atualmente envia 70%).