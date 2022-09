Covid-19. Conheça todas as medidas do governo para empresas e trabalhadores

O objetivo é "mitigar o impacte económico da epidemia e diminuir o esforço de tesouraria das empresas" perante a ameça económica do Covid-19. O Governo anunciou esta segunda-feira um pacote de 14 medidas destinadas a suportar a tesouraria das empresas e os postos de trabalho. São medidas de liquidez mas também pelo suporte de salários e os apoios podem não ficar por aqui. O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, explicou à saída da reunião extraordinária com os parceiros sociais onde apresentou as medidas que "esta é uma primeira resposta" aos desafios económicos que estão a ser impostos pelo surto mundial de Covid-19.

