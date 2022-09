Coronavírus. O Expresso foi às compras: há algum aumento da procura mas sem grande stresse

"Não têm álcool?", pergunta a cliente a um funcionário do Continente Bom Dia de Matosinhos. "Hoje queria assar uma chouriça", justifica de imediato, com um sorriso que mantém depois de ouvir a resposta: "Aqui não há, mas vou buscar-lhe um frasco lá dentro". E, na verdade, álcool parece ser um produto difícil de encontrar nas prateleiras de supermercados das redes Continente e Pingo Doce (as cadeias líderes na distribuição em Portugal) no Porto e Matosinhos visitados pelo Expresso nos dois primeiros dias da semana.



Em tudo o resto, o movimento é normal, com as pessoas a fazerem as suas compras diárias e meia dúzia de artigos em cada carrinho.

