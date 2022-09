TAP: Recuperação das contas ameaçada pelo coronavírus

A grave crise provocada pelo novo coronavírus na aviação, um dos sectores de alto risco neste momento, é mais um prego nas contas da TAP, há dois anos consecutivos a apresentar prejuízos superiores a 100 milhões de euros. A companhia já está sob pressão do Governo, que veio após a apresentação das contas de 2019, através do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, lembrar que a comissão executiva tinha previsto no plano estratégico lucros para 2018 e 2019.

Se a 20 de fevereiro, quando apresentou as contas de 2019, Antonoaldo Neves, o presidente da TAP, já tinha evitado responder à pergunta sobre quando voltaria a companhia a ter lucro — e nessa altura minimizou o impacto do coronavírus, uma vez que a transportadora não voa para a Ásia, onde os efeitos mais devastadores se estavam então a fazer sentir —, agora a questão é ainda mais sensível. Antonoaldo defendia então que voltar ao lucro não era uma tarefa fácil, tendo em conta a dificuldade em fazer crescer a operação por causa dos constrangimentos do Aeroporto Humberto Delgado — cujas ineficiências em 2019 tinham custado 35 milhões de euros — ou de percalços como a Venezuela, cuja suspensão dos voos iria custar à companhia 10 milhões de euros.

Entretanto, nas duas últimas semanas, e com o agravamento da crise provocada pelo novo coronavírus, a pressão negativa sobre as contas da TAP aumentou. A companhia anunciou já o cancelamento de 3500 voos até ao final de maio, devido à forte quebra da procura. O impacto nos resultados desta crise será grande. Quanto não se sabe, e para já a TAP não avança com números.



É totalmente imprevisível a duração e o impacto que o vírus irá ter nas contas da companhia portuguesa, mas ninguém duvida que será elevado. Muito dependerá também dos resultados obtidos na Páscoa, um dos períodos fortes da aviação. Fontes financeiras admitem que, mesmo que a crise se atenue, será já difícil recuperar totalmente a confiança dos passageiros em abril, considerando que, no melhor dos cenários, antes de maio não se prevê uma normalização da situação.

Ninguém, na TAP ou no Governo, quer estimar qual o ‘buraco’ que esta crise irá provocar nas contas da companhia, já com capitais próprios negativos à volta dos 600 milhões de euros (números de 2018). Mas admite-se que será significativo, tal como em todas as companhias, apesar das medidas de mitigação que irão ser adotadas. Numa época de mobilidade massificada, as companhias aéreas são grandes vítimas da epidemia que está a assolar o mundo, e esta semana a associação internacional do sector, a IATA, estimava que o custo global para o sector da aviação pode superar 113 mil milhões de dólares (100 mil milhões de euros) em receitas este ano, quatro vezes mais do que o previsto há duas semanas, altura em que o vírus ainda não tinha chegado à Europa e o risco estava concentrado na Ásia.

A saúde e a sustentabilidade da TAP é uma questão relevante para Portugal, já que a companhia está no pódio das exportadoras portuguesas e é uma peça central na estratégia do turismo, onde os cancelamentos se estão a fazer sentir em força. As regras comunitárias da Concorrência impedem os Estados Membrois de injetarem dinheiro nas chamadas companhias de bandeira, como é o caso da TAP.

A TAP já está a ajustar os custos à descida da procura e isso atenuará o efeito negativo nas contas, mas não o eliminará. Voando menos, há menos despesa. A companhia admite suspender ou adiar investimentos e vai parar com novas contratações. Estão ainda implementados programas de licenças sem vencimento temporárias.