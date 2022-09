Presidente da administração do BCP investe 66 mil euros no dia de ações em mínimos históricos

Em dia de quedas para a cotação mais baixa de sempre, o presidente do conselho de administração do Banco Comercial Português (BCP), Nuno Amado, investiu cerca de 66 mil euros na compra de ações do próprio banco.

Segundo comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Nuno Amado adquiriu 500 mil títulos do BCP por 0,131668 euros, o que perfaz um investimento total de 65.834 euros por parte do presidente do conselho de administração da instituição financeira.

"Adquiri porque penso que fez sentido face ao preço implícito e à minha avaliação da situação", afirmou em resposta a questões colocadas pelo Expresso. Amado é o líder do conselho de administração do BCP, que tem em Miguel Maya o presidente executivo.

Em junho passado (data dos últimos dados oficiais), Amado já tinha mais de 1 milhão de ações – o mesmo número que tinha no final de 2018. Agora, reforçou essa carteira em 50%, sendo que, antes mesmo, era já o membro da administração do banco que mais títulos do BCP tem em carteira.

A compra das ações no mercado secundário (o que quer dizer que comprou a outros investidores que estavam a vender) ocorreu esta segunda-feira, 9 de março – e foi esse o dia em que Amado informou o banco e em que o banco comunicou ao mercado.

BCP em mínimo histórico

Este foi um dia negro para o BCP, que tocou mesmo em valores nunca antes registados (tendo já em conta o ajuste com os aumentos de capital).

As ações do banco, que tem os chineses da Fosun e os angolanos da Sonangol como acionistas, fecharam a cair 15%, tocando nos 0,1201 euros, marcando uma desvalorização mais expressiva do que a quebra de 8,66% que o índice de referência da bolsa portuguesa, o PSI-20, registou no fecho de sessão. Foi, na verdade, um dia negativo para os mercados acionistas.

O banco tem agora uma capitalização bolsista de 1,85 mil milhões de euros.

A causar a turbulência no mercado está a guerra de preços de petróleo, motivada pelo aviso da Arábia Saudita de que irá inundar o mercado da matéria-prima. Além disso, há receios sobre o impacto económico do novo coronavírus, que também afeta a banca. No caso do BCP, além disso, a Sonangol é a petrolífera angolana (sendo que a economia angolana é dependente do petróleo) e a Fosun é um grupo oriundo da China, país que é o epicentro do novo coronavírus e que, por conseguinte, sentiu os primeiros efeitos económicos.