Custos de construção de habitação nova aumentaram 2,6%

Os custos de construção de habitação nova aumentaram em janeiro 2,6%, face ao período homólogo do ano anterior. Segundo as estimativas do Instituto Nacional de Estatística (INE), hoje divulgadas, o Índice de Custos de Construção de Habitação Nova, representou uma taxa superior em 0,5% à de dezembro.

Em janeiro, os preços dos materiais também aumentaram 0,1%, mas abaixo do aumento de 0,7% registado no mês anterior. Já o custo da mão de obra subiu 6,2% em janeiro, mais 2,2% do que em dezembro.

Quanto à variação em cadeia, o INE registou uma taxa negativa em 0,1% em janeiro, com o custo dos materiais a representarem uma variação negativa de 1% e o custo da mão de obra um aumento de 1%.



Em todo o ano de 2019, o índice de custos de construção de habitação nova registou um aumento médio de 2,1%. Um dado ainda assim inferior em 0,2% ao de 2018, com os preços dos materiais e de mão de obra a sofrerem aumentos médios no ano passado de 0,6% e 4,5%, respetivamente, enquanto, no ano anterior, subiram 1,3% e 3,7%.