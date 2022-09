Covid-19. Linha de crédito para apoio a empresas duplica para €200 milhões

"Globalmente positivo". É, de forma transversal, esta a avaliação que os parceiros sociais fazem do conjunto de medidas apresentadas esta manhã pelo Governo na reunião extraordinária de Concertação Social, convocada para debater medidas de apoio às empresas afetadas pelo surto Covid-19. E são várias as estratégias do executivo para enfrentar o surto que está a abalar a economia mundial.

Numa reunião liderada pela Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, e pelo ministro da Economia, Pedro Siza Veira, o Executivo apresentou um conjunto alargado de medidas que passam pelo reforço da Linha de Crédito para apoio à tesouraria das empresas - dos €100 milhões inicialmente anunciados, para os €200 milhões-, pela aceleração do pagamento dos incentivos no quadro do Portugal 2020 (a título de adiantamento, se necessário), pelo adiamento dos prazos de pagamento de impostos e simplificação do regime de lay-off para empresas que tenham registado quebras de pelo menos 40% nas vendas e volume de negócios.

O apoio da linha de crédito de €200 milhões anunciada pelo Governo destina-se a micro, pequenas e médias empresas, tem a comissão de garantia totalmente bonificada e estará disponível a partir de dia 12 de março, garantiu o Governo após a reunião extraordinária da Comissão Permanente de Concertação Social. À saída da reunião Pedro Siza Vieira explicou que este é um primeiro plano de ação que poderá ser alvo de atualização, em função da evolução dos impactos do Covid-19 na economia e da sua duração no tempo.

Além desta medida, o Governo anunciou ainda que o pagamento dos incentivos no quadro do Portugal 2020 será efetuado no mais curto espaço de tempo possível, a título de adiantamento, caso tal se venha a mostrar necessário. Está também prevista uma moratória de 12 meses na amortização de subsídios reembolsáveis no quadro do QREN e do PT2020, que se vençam até 30 de setembro de 2020. "As despesas suportadas com a participação em eventos internacionais anulados continuarão a ser elegíveis no quadro dos sistemas de incentivos", foi também anunciado.

Em paralelo, o Executivo anunciou uma prorrogação dos prazos para cumprimento das obrigações fiscais das empresas. Serão adiados o primeiro pagamento especial por conta de 30 de março de 2020 para 30 de junho; a entrega do Modelo 22 do IRC para 31 de julho, e do primeiro pagamento por conta de IRC de 31 de julho para 31 de agosto. Após o controlo da epidemia, o Governo avaliará também o seu impacto na capacidade de concretização de objetivos contratualizados no âmbito dos sistemas de incentivos "para efeitos de eventual ajuste dos mesmos", garantiu o Executivo na proposta apresentada assegurando que "não são considerados incumprimentos a falta de concretização de ações ou metas devido à epidemia".

Pedro Siza Veira reforça que o objetivo das medidas é "mitigar o impacte económico da epidemia e diminuir o esforço de tesouraria das empresas nos próximos meses", garantindo ainda que está também a "avaliar medidas de apoio ao relançamento da atividade das empresas e sector afectados pelo surto, nomeadamente no âmbito do apoio à promoção externa".

Lay-off simplificado coloca dúvidas aos sindicatos

E se estas medidas merecem um apoio consensual por parte dos parceiros sociais, as que impactam diretamente a proteção social dos trabalhadores traduzem mais reservas. O executivo já tinha anunciado na passada semana o pagamento a 100% das baixas dos trabalhadores do sector público e privado que sejam colocados em regime de quarentena profilática por risco de contágio de Covid-19, desde o primeiro dia. Agora anunciou a criação de um regime de 'lay-off' simplificado para as empresas que vejam a sua atividade "severamente afetada devido à epidemia". Ou seja, que registem quebras de pelo menos 40% nas vendas e volume de negócios. Contudo, não esclarece como é comprovada a relação entre a quebra de faturação e o surto.

Ao abrigo deste regime, os trabalhadores terão a garantia de retribuições ilíquidas equivalentes a dois terços do salário até €1.905, 30% suportados pelo empregador e 70% pela Segurança Social até um máximo de seis meses. A medida está a inquietar os sindicatos que falam numa perda de rendimentos dos trabalhadores. Recorde-se que a CGTP já tinha manifestado a sua inquietação perante um cenário em que os trabalhadores colocados em quarentena perdiam parte dos seus susbsídios. Andrea Araújo, membro do Conselho Nacional da CGTP-IN, voltou a manifestar a sua preocupação. "Consideramos que os trabalhadores não pode, perder nunca a sua retribuição, seja no salário ou em subsídios, e isso não está assegurado".

A porta-voz da intersindical explica que há duas questões que levantam reservas à CGTP e que "terão de ser melhor analisadas". Uma diz respeito ao regime excecional de lay-off em que o trabalhador recebe apenas 2/3 do seu vencimento e "a outra é quando um trabalhador é obrigado a ficar em casa para acompanhar um filho ou um idoso em isolamento ou por que ele próprio está doente", explica. Receios também partilhados por João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços, que reforça que "a medida tem de ser estudada em mais detalhe" porque, diz, "o que se pretende é que não haja perda significativa de rendimento". Também Paula Bernardo, secretária-geral adjunta da UGT, mostra preocupação em relação à medida. "É fundamental dar às empresas mecanismos que lhes permitam abordar momentos excecionais, mas também garantir que os trabalhadores não perdem rendimentos".

Receios que levaram a ministra do Trabalho a esclarecer que o pagamento a 100% das baixas por isolamento profilático será alargado aos trabalhadores que acionem o regime de baixa por assistência a filho que esteja em quarentena. Ana Mendes Godinho explicou ainda que no caso regime simplificado de lay-off, "a empresa terá de provar que existe uma quebra de vendas de pelo menos 40%". A medida vigorará durante um mês e pode ser renovada até um limite máximo de seis meses. Durante esse período, o trabalhador receberá 2/3 do seu salário, conforme previsto no Código de Trabalho, "a que se junta uma bolsa de formação atribuida pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional ao Trabalhador".

Sem responder objetivamente aos jornalistas sobre se a medida conduz ou não a uma quebra de rendimento dos trabalhadores, Ana Mendes Godinho esclarece que o objetivo da medida "é garantir que as empresas afetadas pelo Covid-19 não despedem, que mantém atividade e que têm os recursos necessários para quando a retoma se iniciar".

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos. Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram. Portugal regista 31 casos confirmados de infeção.