Choque petrolífero poderá provocar descidas nos combustíveis em torno dos 10 cêntimos por litro

A histórica desvalorização da cotação do petróleo, que na noite de domingo chegou a cair mais de 30%, poderá acabar por beneficiar os consumidores portugueses com uma das maiores descidas de sempre no preço da gasolina e do gasóleo. Se até sexta-feira a cotação do crude permanecer ao nível atual, o impacto no preço de venda ao público poderá rondar os 10 cêntimos por litro.

É um cenário meramente hipotético, já que em Portugal os preços da maior parte dos operadores são atualizados a cada segunda-feira de acordo com as cotações médias da semana anterior, tendo em consideração os preços de referência no mercado internacional de refinados como a gasolina e o gasóleo. Embora essas cotações tendam a acompanhar a cotação da matéria-prima, a verdade é que as variações dos refinados não coincidem exatamente com as oscilações do petróleo.

O "brent" está a negociar a perto de 36 dólares por barril, valor que configura uma queda de 28% face à cotação média que, segundo os dados da Bloomberg, aquela matéria-prima apresentou na semana passada (50 dólares por barril). Já as cotações da gasolina e do gasóleo estão a cair 24% e 22% face ao valor médio da semana passada.

Se as cotações atuais, que refletem já alguma recuperação face ao choque registado no domingo à noite, se mantiverem neste patamar até sexta-feira, então o impacto provável nos preços de venda ao público será de uma redução em torno de 10 cêntimos por litro em ambos os combustíveis. O cenário foi corroborado ao Expresso por fonte de uma das maiores gasolineiras, ressalvando, contudo, que durante a semana poderá haver ainda correções da forte desvalorização agora verificada. Em termos percentuais, estaremos a falar de reduções de cerca de 7% no preço de venda ao público.

Este impacto, menor do que o que o petróleo sofreu com o anúncio pela Arábia Saudita de uma oferta de larga escala de crude a desconto, explica-se pelo facto de a cotação dos refinados ter um peso relativamente diminuto no preço de venda ao público.

Segundo os dados compilados pela Apetro - Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, com base na informação do Weekly Oil Bulletin (Comissão Europeia) e da ENMC, por cada litro de gasolina, a 1,497 euros, os portugueses estão a pagar 0,346 euros da matéria-prima (23% do preço final). A maior fatia são impostos (ISP e IVA), custando 94,7 cêntimos por litro (63% do preço final). Os restantes 14% resultam da incorporação de biocombustível e dos custos logísticos e de comercialização.

No gasóleo as contas não são muito diferentes. Num litro vendido por 1,353 euros, a matéria-prima fica por 0,364 euros por litro (27% do preço final), enquanto os impostos custam 0,766 euros por litro (57%) e outros 17% são biocombustível e custo logístico e de comercialização.

Dentro dos impostos, o ISP é uma parcela fixa por litro. Já o IVA, a 23%, acompanhará a variação das restantes parcelas. Ou seja, uma descida da cotação será amplificada pelo IVA da mesma forma que uma subida do custo dos refinados será maximizada pela cobrança do IVA.

A queda da cotação do petróleo no domingo foi histórica. O crude afundou-se 31% depois de a Arábia Saudita anunciar que inundará o mercado com petróleo mais barato, numa jogada para tentar forçar outros grandes produtores mundiais a comprometerem-se com um corte dos volumes de produção, de forma a permitir que a cotação do petróleo volte a aumentar.

"A situação a que estamos a assistir parece não ter paralelo na história do mercado petrolífero", comentou no domingo o diretor executivo da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol.

Além de haver um excesso de oferta no mercado global, a procura está também em retração, em parte devido à diminuição do consumo de combustíveis no sector da aviação, por via do cancelamento de viagens associado ao coronavírus.

O banco Goldman Sachs espera que o petróleo permaneça na casa dos 30 dólares por barril no segundo e terceiro trimestres deste ano, admitindo ainda que a escalada da tensão entre a Arábia Saudita e a Rússia possa fazer a cotação da matéria-prima recuar ainda para cerca de 20 dólares por barril.