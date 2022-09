Aeroporto do Porto volta a ser eleito o melhor da Europa na sua categoria

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro foi distinguido como o melhor aeroporto da Europa em 2019 no segmento de cinco a 15 milhões de passageiros, anunciou esta segunda-feira a ANA - Aeroportos de Portugal. Foi o 13ª título de "Best Airport" em 14 anos, destaca a ANA.

O título é atribuído com base no ranking ASQ - Airport Service Quality Survey 2019 do Airport Council International (ACI), pelos "elevados padrões de qualidade de serviço", com base na medição da satisfação dos passageiros, explica a ANA em comunicado.

Em 2019, o aeroporto da Maia, Porto, o maior do noroeste peninsular, ultrapassou os 13 milhões de passageiros, inaugurando 10 novos destinos e acolhendo 5 novas companhias áreas.

“Este prémio é particularmente significativo para nós num ano em que o tráfego de longa distância cresceu 40% e o crescimento total foi de 9,8%. A atratividade da região, os padrões operacionais e os investimentos realizados permitiram ao Aeroporto do Porto continuar o seu crescimento sustentável, mantendo-se como uma experiência positiva para os passageiros”, afirma Thierry Ligonnière, CEO da ANA - Aeroportos de Portugal - VINCI Airports,

Para Fernando Vieira, Diretor do Aeroporto do Porto, “o prémio é uma excelente distinção e reconhecimento internacional do trabalho que a equipa deste aeroporto vem realizando em todos os serviços".