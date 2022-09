Os nómadas digitais já podem trabalhar nas Aldeias de Montanha

Há escolas, casas antigas e até um salão de festas. São edifí­cios antigos, esquecidos, lugares inusitados e que irão ser recuperados para acolherem espaços para trabalhar, usu­fruir e criar, e em comunhão com as comunidades locais da serra da Estrela.

O coworking (espaço de trabalho partilhado) chegou às Aldeias de Montanha e procura tornar atrativos estes edifí­cios para acolher millennials e nómadas digitais “à procura de um bom sítio para viver e trabalhar em comunhão com a natureza”, sustenta o presidente da associação que congrega várias povoações da serra da Estrela. As aldeias ganham acesso a uma internet rápida, vida cultural e espaços preparados para as pessoas trabalharem. A experiência das Aldeias de Montanha, uma rede de povoados nas encostas da serra da Estrela, já está a ser promovida internacionalmente e é um primeiro passo numa experiência que poderá ser replicada, permitindo negócios e trabalho “em comunhão com as comunidades locais”, adianta Francisco Rolo.

