Homens ganham mais 14,4% que as mulheres

O fosso salarial entre homens e mulheres está a esbater-se, mas permanece elevado. Portugal tem há mais de quatro décadas políticas de igualdade de géneros no mercado de trabalho, mas a remuneração média mensal base das mulheres continua a ser 14,4% inferior à dos homens. Os dados constam do segundo Barómetro das Diferenças Remuneratórias entre Mulheres e Homens, esta semana divulgado pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS).

Em oito anos, a desigualdade salarial entre homens e mulheres diminuiu apenas 3,6 pontos percentuais em Portugal. A maior redução foi sentida a partir de 2017, altura em que o fosso remuneratório entre ambos se reduziu 1%, e a expectativa é que a aprovação da Lei nº 60/2018 — que fixou medidas de promoção da igualdade remuneratória entre géneros para trabalho igual e instituiu um relatório anual sobre a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres — possa continuar a produzir efeitos práticos nos próximos anos e acelerar a diminuição das desigualdades.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.