Efacec: governo não afasta nenhum cenário de intervenção pública

O Governo não exclui nenhuma solução para o futuro da Efacec, empresa que vive dias de incerteza desde que a sua acionista maioritária, a angolana Isabel dos Santos, viu os seus bens serem alvo de arresto. Isabel dos Santos tem à venda a sua participação de cerca de 70% na organização e este impasse tem prejudicado a sua relação com fornecedores e clientes.

Ao Expresso, o ministro da Economia diz que o Governo tem “muitos instrumentos” à sua disposição para resolver a situação da Efacec. Questionado diretamente sobre se um desses “instrumentos” poderá passar por o Estado se tornar acionista da empresa, Siza Vieira responde: “É você que o diz.” Clarificando, afirma: “Não excluo nenhuma hipótese, mas também não tenho de a colocar se não se justificar.”

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.