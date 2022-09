Como a alimentação engorda os negócios imobiliários

A oferta do Grande Porto no segmento industrial & logística, com 13 milhões de metros quadrados (m2) edificados, é superior à de Lisboa (11,8 milhões de m2), indica um estudo da Cushman & Wakefield (C&W), atento “à dinâmica” do sector na região, muito por força do segmento alimentar.

Entre as principais operações registadas, a C&W refere a conclusão do Bloco Logístico da Mercadona (24 mil m2), na Póvoa de Varzim, e a construção do novo entreposto do Lidl no Parque Industrial de Santo Tirso (48 mil m2/2020), seguindo a onda iniciada pelo Centro Logístico de Alfena da Jerónimo Martins (70 mil m2/2017).

