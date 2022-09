Uma quarentena são quantos dias?

1 Quem abrange o isolamento profilático?

No âmbito do plano de contingência ao surto Covid-19, o novo coronavírus, podem ser colocados em isolamento profilático (a vulgar quarentena) clinicamente prescrito, os trabalhadores que regressem, coabitem ou tenham tido contacto com pessoas provenientes de países referenciados pela Direção-Geral de Saúde como assumindo risco de Categoria 1 e que manifestem sintomas de possível contágio, como febre, tosse ou eventual dificuldade respiratória. O período de isolamento profilático reconhecido pelo Governo para o pagamento de baixa é de 14 dias. Por opção, as empresas podem decretar um regime de isolamento profilático a todos os seus profissionais ou a trabalhadores que não manifestem sintomas, mas que tenham estado em contexto de risco, assumindo os encargos inerentes.

