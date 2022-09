TAP, um peão na estratégia de consolidação da Lufthansa

Seria uma união entre David e Go­lias aquela que juntaria a TAP, a Lufthansa e a United — companhias com frotas sete a treze vezes maiores do que a operadora de bandeira portuguesa (ver infografia). Um cenário que poderá tornar-se real a prazo se as negociações entre David Neeleman, o acionista privado norte-americano da TAP, e as companhias aéreas Lufthansa e United Airlines, ainda numa fase preliminar, chegarem a bom porto.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.