Resultados de 2019 da banca: CGD e BCP aquém na rendibilidade

Há quatro anos, meses depois do início do segundo mandato à frente do Banco de Portugal, Carlos Costa deu uma entrevista ao Expresso em que assumiu que, se fosse administrador ou acionista de um banco, teria duas metas para alcançar: regressar a resultados positivos e a uma rendibilidade dos capitais acima dos 10%. Os maiores bancos foram conseguindo voltar aos lucros. Contudo, agora que o segundo mandato do governador se aproxima do fim, continua por fazer um trabalho: a melhoria da rendibilidade dos bancos, de forma a justificar o investimento feito pelos seus acionistas. Há uma exceção, o Santander Portugal, que tem uma rendibilidade de 12,7% e o BPI cuja retorno de capitais próprios é de 10,1%.

A CGD e o BCP atingiram em 2019 os melhores resultados em 12 anos, e o Santander alcançou o melhor lucro de sempre. Já o BPI obteve ganhos, mas menores do que em 2018. Só o Novo Banco, entre os cinco maiores banco, é o que ainda tem prejuízos apesar das capitalizações repetidas, por parte de um dos acionistas, o Fundo de Resolução. Ou seja, desde a entrevista do governador, os bancos já deixaram os prejuízos para trás e têm até conseguido aumentar os resultados líquidos — aliás, até já pagam dividendos aos acionistas. É o caso do banco público, do BCP, do Santander e do BPI. Contudo, os dois maiores bancos ainda não remuneram os acionistas ao nível que Carlos Costa considerou adequado para que os bancos não fossem alvo de tentativas de aquisição hostis (10%). O ROE é o indicador que permite aferir a capacidade de uma instituição remunerar o capital investido pelos acionistas.

