Recuperação das contas ameaçada pelo coronavírus

A grave crise provocada pelo novo coronavírus na aviação, um dos sectores de alto risco neste momento, é mais um prego nas contas da TAP, há dois anos consecutivos a apresentar prejuí­zos superiores a €100 milhões. E já sob pressão do Governo, que veio na semana passada, através do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, lembrar que a comissão executiva tinha previsto no plano estratégico lucros para 2018 e 2019.

Se a 20 de fevereiro, quando apresentou as contas de 2019, Antonoaldo Neves, o presidente da TAP, já tinha evitado responder à pergunta sobre quando voltaria a companhia a ter lucro — e nessa altura minimizou o impacto do coronavírus, uma vez que a TAP não voa para a Ásia, onde os efeitos mais devastadores se estavam então a fazer sentir —, agora a questão é ainda mais sensível. Defendia então que não era uma tarefa fácil, tendo em conta a dificuldade em fazer crescer a operação por causa dos constrangimentos do Aeroporto Humberto Delgado — cujas ineficiências em 2019 tinham custado €35 milhões — ou de percalços como a Venezuela, cuja suspensão dos voos iria custar à companhia €10 milhões.

