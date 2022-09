Hotéis do Algarve vão ter formação para implementar planos de contingência com o coronavírus

A realização, a cruto prazo, de ações de formação para os hotéis destinadas a implementar os planos de contingência com vista a minimizar eventuais impactos do coronavírus foi uma das decisões que saíu da reunião entre os empresários turísticos do Algarve, a Região de Turismo e a Administração Regional de Saúde, que decorreu esta sexta-feira.

Nesta reunião, os hoteleiros deram conta das suas apreensões relativamente ao "abrandamento de novas reservas", em particular para o período da Páscoa, e também de estarem a registar cancelamentos de grupos, uma vez que as empresas estão a evitar reuniões, sobretudo se envolverem deslocações ao exterior.

"Até meados de fevereiro, a informação que tínhamos era que as reservas para o primeiro semestre estavam 30% acima do que estavam no ano anterior", refere João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve. Nas últimas semanas, com o aumento da epidemia em Itália e vários outros países europeus, o panorama mudou radicalmente. "A verdade é que estamos a ter cancelamentos associados a grupos, e também se verifica um retardamento nas reservas que seriam naturais até maio, pelo receio que as pessoas têm neste momento de viajar". Segundo o responsável, o impacto irá depender "do período em que durar a perceçãp da epidemia do coronavírus, e o sentimento generalizado de receio de viajar, que está a afetar todos os destinos de praia, em particular Espanha, mais até que o Algarve".

O responsável frisa a importância da Páscoa para o Algarve, "que é um dos principais picos de atração turística para a região", e refere que uma das apostas está nos mercados de proximidade, de turistas portugueses ou espanhóis, em que não se coloca de forma tão forte o receio generalizado com deslocações. Mas teme que "a quebra com a realização de eventos de maior escala" possa vir a ter um impacto significativo.

Para o Algarve, é difícil prever o impacto que o vírus pode trazer no primeiro semestre. "Estamos a analisar todas as oportunidades que possam compensar este infortúnio", refere o presidente da Região de Turismo, defendendo que a região tem "capacidade de voltar a retomar no segundo semestre, que tem sempre maior volume de procura" - dependendo da evolução da epidemia - sendo certo que "compensar totalmente, vai ser difícil".

As previsões para 2% para o turismo do Algarve apontavam para um crescimento de 2% em dormidas e proveitos, continuando o esforço de "atenuar a sazonalidade" com aumentos nos períodos de menor pico. "O que inicialmente se perspetivava, vai ser difícil de atingir. Ninguém considerava a hipótese de haver uma epidemia com estas consequências", faz notar João Fernandes.

Na reunião com o presidente da Administração Regional de Saúde, que decorreu esta sexta-feira, os hotéis acordaram em ter ações de formação a curto prazo para levar à pratica os planos de contingência com o Covid 19, aguardando ainda orientações mais específicas da Direção-Geral de Saúde sobre o que fazer na eventualidade de detetar casos do surto nas suas unidades.