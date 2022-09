Bancos já têm plano para salvar a Efacec

A salvação da Efacec — empresa cuja sobrevivência está presa por um fio — está a ser cozinhada pelos principais bancos credores da empresa e de Isabel dos Santos, que entrou no capital desta sociedade com financiamento da banca portuguesa. A investidora angolana é a maior acionista da Efacec e tem a sua posição à venda. A arquitetura do negócio passa pela criação de uma sociedade veículo para onde transitará a participação de Isabel dos Santos na Efacec.

Quem está a liderar o processo é a Caixa Geral de Depósitos (CGD), o banco mais exposto. O Governo, através do ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, também está envolvido (e empenhado) na construção de uma solução para a Efacec, uma relevante empresa do sector industrial do país. Se for necessário, o Governo não descarta uma intervenção pública.

