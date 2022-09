"Não avançará": Governo desiste dos contentores no Barreiro, uma das grandes obras em que Costa pediu consenso político

Desde 2014 que se previa a sua construção, mas o Governo desistiu de avançar com o terminal de contentores do Barreiro, segundo confirmou o Ministério das Infraestruturas. A decisão da tutela de Pedro Nuno Santos deve-se ao parecer desfavorável que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) deu ao empreendimento, noticiada esta quinta-feira pela TSF..

"A Agência Portuguesa do Ambiente emitiu recentemente uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) desfavorável sobre o projeto para o novo Terminal do Barreiro. O Governo respeitará essa decisão e, como tal, o Terminal do Barreiro não avançará", indica uma nota do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, liderado por Pedro Nuno Santos, enviada às redações.

De acordo com a TSF, a APA considerou que a construção do terminal de contentores iria causar impactos nos sistemas ecológicos que violavam o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional, mas também viola a Diretiva Quadro da Água e a Lei da Água. Outro dos problemas identificados, e relevados pela rádio, é a dimensão das gruas nas imediações de um aeroporto (como o previsto para o Montijo).

O valor estimado do investimento para a construção deste terminal de contentores era de 400 milhões de euros.

Há anos que estava em cima da mesa a construção de um novo terminal de contentores na região de Lisboa (a expansão de Alcântara foi travada em 2011), sendo que, desde 2014, a localização no Barreiro ganhou força.

Em 2016, Ana Paula Vitorino, então ministra do Mar, avançou que acreditava que o investimento estava perto de acontecer. E adiantou até que havia operadores nacionais e internacionais interessados no terminal. Com um novo Governo, mas com o mesmo primeiro-ministro, a obra não se vai concretizar.

Costa pediu consenso político

Esta era uma das maiores obras públicas previstas para o país nos próximos anos, tema que já mereceu de António Costa um pedido de pacto alargado.

Em 2017, ao Expresso, António Costa afirmou que era preciso um pacto para as grandes obras públicas: “temos de estabelecer consensos, por exemplo, no melhor aproveitamento do aeroporto Sá Carneiro, nas ligações ferroviários com a Europa, quanto à expansão do porto de Sines e a ter ou não um terminal de contentores no Barreiro”.

“Estas matérias não podem eternizar-se no debate público nem podem ser objeto de decisões contraditórias de cada vez que muda o Governo”, continuou.