Fundação AIP reunida para decidir se a BTL se realiza. Adiar a feira é o cenário mais provável

O facto do Turismo de Portugal e das regiões de turismo terem cancelado a participação presencial na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), alegando "as últimas recomendações da Direção-Geral da Saúde no que toca à organização de grandes eventos" com o surto do coronavírus, levou a Fundação AIP a avançar com uma reunião de emergência esta quinta-feira para decidir se a feira de turismo se realiza ou não nos prazos previstos, de 11 a 14 de março.

Também a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, adiantou esta quinta-feira em Fátima, durante os workshops de turismo religioso, que estão a ser feitas diligências com vista ao adiamento da BTL.

Sobre o possível adiamento da BTL devido ao surto do Covid 19, Rita Marques enfatizou tratar-se de "uma situação complexa", em que o sector do turismo "está todo alinhado".

Além do Turismo de Portugal, houve 15 signatários a subscrever a decisão de não marcar presença na feira de turismo de Lisboa, o que incluíu as entidades regionais de turismo do continente, Madeira e Açores, além de sete associações do sector, por considerarem que "não estão reunidas as condições para manter a sua participação na BTL 2020 na data prevista para a sua realização, seja através de `stand` próprio seja através dos diversos eventos inicialmente programados".

Mas o Turismo de Portugal não deixou de enfatizar "a importância" da Bolsa de Turismo de Lisboa enquanto "momento de encontro entre muitos compradores e fornecedores do sector, muitos internacionais", pelo que admitiu, juntamente com as outras entidades signatárias, "envidar os melhores esforços para manter algumas das ações previstas em formato digital, sem prejuízo da possibilidade de o evento poder decorrer noutra data se assim for decidido".

A Fundação AIP tinha decidido manter a realização da maior feira do turismo português na próxima semana, de acordo com as datas inicialmente previstas, apesar dos cancelamentos registados em grandes feiras internacionais, como a de Paris ou a de Berlim. E também tinham anunciado uma série de medidas de prevenção de riscos de contágio do vírus.

Os responsáveis pela BTL irão ainda esta quinta-feira comunicar a decisão acerca da realização da Bolsa de Turismo de Lisboa, o que pode envolver o seu cancelamento ou o adiar do evento.