PPP do Hospital de Loures poupa 167 milhões de euros ao Estado em seis anos

A parceria público-privada (PPP) em vigor no Hospital de Loures permitiu uma poupança acumulada para o Estado, entre janeiro de 2012 e dezembro de 2017, de 167,1 milhões de euros (cerca de 28 milhões de euros por ano), face aos custos de gestão pública, conclui a análise intercalar da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos (UTAP).

Esta estimativa tem por base um custo público comparável atualizado e representa, para o período em análise, uma poupança total de 26,1% em relação ao que o Estado teria gasto com esta unidade se não tivesse o sector privado como parceiro.

A avaliação da UTAP foi finalmente publicada esta quarta-feira no site da UTAP depois de já se saber que o Governo tem a intenção de lançar um novo concurso público para manter a PPP em Loures, cujo contrato celebrado com o grupo privado Luz Saúde termina em janeiro de 2022.

Aliás, o relatório foi citado, uma primeira vez, para justificar a decisão anunciada pela Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo de não prorrogar o contrato atual, já que este está desatualizado face à evolução das necessidades em saúde. E, ontem, terça-feira, uma resolução do Conselho de Ministros publicada em Diário da República voltou a mencionar a avaliação da UTAP como sustentação para a decisão de ser lançado um novo concurso público para o Hospital de Loures com vista a uma nova adjudicação da unidade em regime de PPP.

Diz o documento que “as expectativas que estiveram subjacentes ao lançamento do procedimento e que justificaram à data – pelo menos em termos quantitativos – a opção pelo modelo PPP, enquanto geradora de value for money para o erário público, se materializaram efetivamente ao longo do período de execução do contrato em análise, tendo a PPP de Loures gerado uma poupança significativa (em valor e em termos percentuais) para o Estado, tal como, na altura, se perspetivava que viesse a acontecer”. Ou seja, a UTAP conclui que, neste caso, o Estado está a usar da melhor forma os seus recursos.

E recomenda que como não se encontram reunidos os requisitos para a prorrogação do contrato em vigor por mais dez anos, que seja lançada uma nova parceria com a “adoção de todas as diligências necessárias ao desenvolvimento do procedimento pré-contratual tendente à formação do novo contrato para a gestão clínica do Hospital de Loures". Indicação que o Governo acatou não só no caso do Hospital de Loures, como também na unidade de Cascais, gerida pela Lusíadas Saúde, que também se manterá uma PPP. Embora os hospitais de Braga e de Vila Franca de Xira também tenham gerado poupanças significativas para o Estado e de igualmente ter sido recomendada a manutenção das PPP, estes dois casos tiveram um destino diferente: o primeiro já tem gestão pública e o segundo também passará para as mãos do Estado em 2021. Em ambos os casos, o desfecho foi influenciado pela recusa da José de Mello Saúde do convite do parceiro público para ficar mais tempo além do fim do contrato, enquanto o Governo decidia qual o futuro modelo de gestão destes dois hospitais.

Luz Saúde achou que seria mais eficiente

Por outro lado, a UTAP menciona também que o parceiro privado subestimou os custos que teria com esta operação quando elaborou as suas projeções iniciais. Na altura, a Luz Saúde venceu com um ‘desconto´ de 31,2% face aos 644 milhões de euros do CPC (custo público comparável, ou seja, quando o Estão estimou que lhe custaria fazer e gerir o hospital) colocado em cima da mesa quando lançado o concurso público.

Aliás, de acordo com o relatório da UTAP, os encargos suportados pelo parceiro público, no período compreendido entre janeiro de 2012 e dezembro de 2017, afiguram-se inferiores aos custos que o Estado português suportaria com a atividade de gestão clínica do Hospital de Loures, “caso tivesse optado pelo modelo de gestão pública da referida atividade, tendo em consideração a estrutura de custos prevista no CPC inicial, devidamente ajustada pelos valores reais da atividade operacional nesse período”.

Ou seja, caso o Estado tivesse optado por construir e gerir o Hospital de Loures teria gasto mais do que o inicialmente previsto, porque a produção efetiva desta unidade (determinada pela procura), entre 2012 e 2017, foi superior ao inicialmente estimado aquando da elaboração do comparador público que serviu de barómetro para os concorrentes privados quando a PPP foi lançada. A Luz Saúde também terá subestimado estes encargos, que sofreram ainda a penalização das receitas vindas de terceiros (como as taxas moderadoras) terem sido inferiores ao que estava projetado.

Houve transferência de risco para o privado

Em termos globais, entre 2013 e 2017, todas as áreas registaram taxas de crescimento médio anuais de produção previstas positivas, destacando-se as áreas de hospital de dia, urgência e o internamento RNCCI (Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados), cujas taxas de crescimento foram mais significativas. “Quando considerados os anos de 2018 e 2019, verifica-se que os níveis de produção prevista evidenciaram, na generalidade das linhas de produção, uma manutenção da tendência positiva observada entre 2013 e 2017, ainda que as respetivas taxas de crescimento médio anuais evidenciem uma evolução positiva ligeiramente menos acentuada que a registada no mesmo período”.

O contrato de PPP prevê limites na produção efetiva e a UTAP verificou que, entre 2013 e 2017, houve a prestação de serviços, nas áreas da consulta externa (sobretudo nas consultas subsequentes) e do hospital de dia, que não foram remunerados ao privado pelo Estado. Aliás, segundo dados da Luz Saúde, desde a abertura do hospital, em 2012, a atividade não remunerada ascendeu a 4 milhões de euros, onde se incluem consultas médicas, internamentos e outros cuidados prestados além dos limites máximos anualmente fixados e remunerados pela Administração Regional de Saúde de Lisboa de Vale do Tejo.

Tratam-se de realidades que contribuem para a conclusão da UTAP de que “se verifica uma transferência efetiva de risco para o sector privado por via da gestão privada do serviço público através da assunção do risco decorrente da produção do hospital (risco de procura) pelo parceiro privado e dos mecanismos contratuais relativos aos limites de produção remunerada e aos valores anuais de produção prevista, que induzem um efeito de diluição da margem EBITDA, uma vez que os referidos limites só se aplicam em termos de remuneração, não se aplicando naturalmente no caso dos custos”.