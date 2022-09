EUA. Negócios digitais de saúde captam menos investimento

Os investimento no sector dos negócios digitais da área da saúde caiu entre 2018 e 2019, nos EUA. O mercado norte-americano, um barómetro para este tipo de atividades, captou 7,4 mil milhões de dólares (cerca de 6,7 mil milhões de euros, ao câmbio atual) no ano passado, contra o recorde de 8,2 mil milhões de dólares (quase 7,4 mil milhões de euros) registados no final de 2018.

No total, 627 investidores apostaram em 359 startups que desenvolvem, por exemplo, sistemas para ajudar os doentes crónicos a controlar as suas doenças, aplicações para treinos online, ferramentas de análises de dados para empresas do sector da saúde ou soluções online para agendamento de consultas, segundo o Rock Health, um fundo americano de capital de risco especializado em saúde digital, nascido em São Francisco, na Califórnia. Estes dados dizem respeito apenas a operações realizadas nos EUA com valores acima de dois milhões de dólares que somaram um total de 374, contra 380 negócios em 2018.

O Rock Health desvaloriza a quebra no valor dos investimentos, frisando que continua a ser um dos maiores montantes aplicados no sector da saúde digital. “Moderação, ao invés de contração, é a expressão que melhor descreve a tendência para 2020”, sustentam os analistas, face aos quase 10% de quebra na captação de fundos provenientes de capital de risco, entre 2018 e 2019.

E acrescentam que “esta queda foi indiscutivelmente determinada por uma pequena alteração no número de negócios concluídos – em 2018, houve duas operações que juntos contribuíram com 800 milhões de dólares para o montante total angariado. Numa reviravolta curiosa, duas das companhias que entraram em Bolsa em 2019 – Peloton e Livongo – juntas tinham angariado 655 milhões de dólares em 2018. Só estes casos justificam 80% da diferença entre os fundos obtidos em 2018 e 2019”.

Aposta na Bolsa

Após três anos sem empresas desde sector a abrirem o capital no mercado de valores mobiliários, em 2019 seis empresas de saúde digital entraram em Bolsa: Livongo, uma companhia que, através da análise de dados, se dedica a fornecer informação precisa e direcionada aos doentes crónicos para lhes facilitar o controlo da doença e melhorar as condições de vida, Health Catalyst, que desenvolve novas ferramentas de análise de dados para as empresas e organizações do sector da saúde, Phreesia, que fornece soluções digitais para o agendamento de consultas e que facilitam o interface com os seguros, entre outras facilidades, Change Healthcare, que faz tecnologia para simplificar, por exemplo, as decisões clínicas e os processos de faturação das despesas de saúde, Peloton, da área do desporto e que desenvolveu uma bicicleta que funciona com treinos online personalizados e a Progyny, que atua na área da fertilidade.

Em janeiro de 2020, a capitalização bolsista combinada destas seis companhias era de 17 mil milhões de dólares, faz notar do Rock Health. “Esta ‘enxurrada’ de IPO em 2019 é uma validação ao capital de risco aplicado ao modelo de investimento [denominado] cauda longa (long-tail) – um pequeno número de empresas que geram grandes retornos – no sector da saúde digital”, sustentam os analistas deste fundo de investimento.

Recorde-se que a Peloton não teve um arranque auspicioso na Bolsa, em setembro de 2019. Aliás, esta norte-americana veio engrossar o rol de unicórnios, não lucrativos, que têm vindo a captar investimento no mercado de capitais – esta startup faz sofisticadas bicicletas estáticas que possibilitam ter treinos de ciclismo em casa, via a transmissão de aulas através de um ecrã, cuja visualização implica fazer uma subscrição.

A empresa, que enfrenta processos judiciais relacionados com alegado abuso de direitos musicais, arrancou com a oferta pública inicial (IPO) no Nasdaq (Nova Iorque) a uma cotação de 29 dólares por título, numa capitalização bolsista na ordem dos 8200 milhões de dólares, mas logo começou o trambolhão nos valores das transações (fechou a sessão nos 25,76 dólares por ação). Ontem, terça-feira, encerrou a sessão bolsista nos 26,68 dólares por título.

As operações de fusões e aquisições continuam a ser a fonte da maior parte da liquidez dos negócios de saúde emergentes, faz notar o Rock Health. Um total de 112 companhias norte-americanas foram compradas em 2019, mas ainda assim foram menos 40% face às 188 aquisições registadas em 2015, ano do pico nas transações no sector. “Tanto os grandes operadores como os mais novatos no negócio da saúde estão a comprar a sua entrada no digital”, indica o fundo de capital de risco.

Por exemplo, a Amazon ficou com a Health Navigator, adicionando ferramentas de análise online de sintomas ao Amazon Care e a Google adquiriu a Fitbit num negócio que dá ao gigante tecnológico acesso a inúmeros dados pessoais de saúde, bem como a parcerias nesta área, além do equipamento (relógios e pulseiras) para monitorizar indicadores de saúde e de desempenho físico de que ainda não dispunha.