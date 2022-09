Olá, o meu nome é IreNe e sou a sua nova assistente virtual

Quem nunca 'conversou' com um qualquer assistente virtual, como a Siri, a Alexa ou o Google Assistant que atire a primeira pedra. E quantas vezes saiu frustrado dessas 'conversas' pelo facto da máquina não ter entendido o que precisava? Mesmo que tenha respondido não às duas perguntas, ainda assim, a verdade é que este tipo de robôs virtuais estão cada vez mais 'inteligentes' e capazes de comunicar com os seres humanos. Então, porque não aplicar a mesma tecnologia aos serviços públicos de forma a facilitar a vida ao cidadão? Foi precisamente este o raciocínio da equipa que desenvolveu a IreNe, a assistente virtual dos serviços de registos e notariado. “O objetivo é juntar num mesmo sistema todos os dados dispersos nos serviços de registos e notariado”, explicou Sofia Carvalho, responsável pelo projeto no Instituto dos Registos e Notariado, durante a 3ª Conferência InCoDe.2030, que decorreu hoje no Centro de Congressos da Alfândega do Porto. O objetivo deste projeto, que já está a ser testado e que integra o eixo da investigação do InCoDe.2030, é oferecer uma experiência personalizada de serviço ao cliente, recorrendo a um assistente virtual que utiliza linguagem natural, que, é como quem diz, o mais semelhante possível à voz humana.

O primeiro serviço a testar a IReNe é o Cartão do Cidadão, escolhido, como explica Sofia Carvalho, devido ao problema de congestionamento que ocorreu o ano passado. Assim, quando o cidadão contacta o serviço, é atendido pela simpática IReNE, que faz algumas perguntas de triagem, de forma a personalizar o serviço conforme o pedido do utente. Até ao momento, revela a responsável, “a taxa de satisfação é muito positiva”. Do lado do Estado, um sistema destes permite poupar recursos, agilizar atendimentos e aproveitar de forma útil uma maior quantidade de dados que, até agora, estavam dispersos.

Mas a IReNe não é filha única no conjunto de projetos que estão a ser desenvolvidos nas várias áreas da administração pública. No Observatório do Alojamento Estudantil, o Alfredo é o responsável por garantir uma maior transparência na oferta de alojamento para estudantes e nos preços pelos quais este mercado se rege. Não se trata aqui de uma assistente virtual, mas de uma espécie de gestor de dados que reúne informação proveniente de múltiplas fontes. Segundo Guilherme Farinha, responsável pelo Alfredo Real Estate Analytics, o projeto arranca “a sério” em março, com o objetivo de estar acessível ao público em meados de maio, através de uma plataforma que junta tipos de alojamentos, preços e outras informações relevantes para quem procura onde ficar quando embarca na aventura da universidade.

Já no sector da saúde, a utilização dos dados que cada utente vai deixando, em diferentes serviços, ao longo da vida, pode agora ser tornada útil recorrendo a ferramentas analíticas de Big Data. “Trata-se de colocar os dados ao serviço da saúde”, diz Cátia Sousa Pinto, dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Em conjunto com a Universidade Nova de Lisboa, o projeto Política da Saúde 4.0, tem como meta obter um conhecimento mais profundo da trajetória de cada utente ao longo da vida e preparar o conceito de saúde personalizada que permitirá poupar milhões ao Estado e direcionar os tratamentos para as diferenças de cada utente. A integração de ferramentas de inteligência artificial nos sistemas de suporte à decisão clínica é outra das vantagens do projeto.