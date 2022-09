EasyJet com 2% da oferta em Portugal afetada pelo coronavírus, num sector alvo de severo impacto

Pode ser a maior crise de que a aviação é alvo desde o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001. Os efeitos começam a fazer sentir-se. A Associação Internacional de Transporte Aéreo reconhece que o coronavírus está a ter "um severo impacto no tráfego aéreo", com as companhias a registarem "um forte declínio na procura”, nomeadamente para Itália.

A easyJet alertou na sexta-feira para a possibilidade de cancelamento de alguns voos de e para Itália, na sequência de um "abrandamento significativo" na procura e na taxa de ocupação de e para as bases do norte do país. Esta semana a companhia esclarece que os ajustes são "mínimos". José Lopes, diretor da EasyJet para Portugal esclacer: "Não chegam a 2% da nossa oferta normal. Vamos continuar a monitorizar a evolução da procura". Em entrevista ao Público, na segunda-feira, José Lopes avançou: "De momento não estão previstos cancelamentos entre Portugal e Itália. Notámos alguma quebra na procura, mas em menor escala que em outros mercados, provavelmente relacionado com o facto de termos tido o fim-de-semana grande do Carnaval. Não existem, neste momento, nenhumas recomendações de entidades de saúde para não voar ou adiar viagens".

A TAP, para já, limita-se a dizer que está a acompanhar a situação, e que ainda não cancelou voos. Fonte oficial diz que a companhia "aplica as práticas em linha com todas as recomendações e decisões das autoridades competentes nesta matéria, nacionais e internacionais". Mas nada diz sobre o impacto nas reservas, nomeamente para a Itália, o país europeu mais afetado pelo coronavírus.

Ryanair cancela 25% do voos de curta duração

A Ryanair anunciou, entretanto, na segunda-feira que irá cancelar até 25% dos seus voos de curta duração, maioritariamente de e para Itália, entre 17 de março e 08 de abril. “A Ryanair notificou os passageiros de que estava a reduzir o seu programa de voos de curta distância (principalmente de e para a Itália) em até 25% por um período de três semanas, de terça-feira, 17 de março, a quarta-feira, 08 de abril, em resposta ao vírus Covid-19”, lê-se num comunicado enviado pela companhia ‘low-cost’ às redações na segunda-feira.

A Ryanair registou na semana passada uma “queda significativa” nas reservas para o período entre o final de março e o início de abril, devido ao surto do Covid-19. E companhia esclarece ainda que teve um “aumento significativo” de passageiros que não comparecem em voos, principalmente com partida em Itália.

IATA reconhece forte declínio da procura

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, na sigla em inglês) está a contactar os reguladores do setor, a nível mundial, para solicitar a flexibilização das faixas horárias (‘slots’), até outubro, devido à propagação do novo coronavírus. As regras determinam que “as companhias aéreas devem operar em, pelo menos, 80% das ‘slots’ que lhes estão atribuídas”, caso contrário, perdem o direito a essas faixas durante a temporada seguinte. Mas, alerta a IATA, tendo em conta, as “circunstâncias excecionais” que se vivem, as autoridades de aviação podem contornar essa regra e flexibilizá-la.

A IATA reconhece que o coronavírus está a ter "um severo impacto no tráfego aéreo", com as companhias a registarem "um forte declínio na procura”, nomeadamente, para Itália. Avança ainda que as reservas, a longo prazo, estão também a baixar, o que tem levado as companhias a atribuir licenças sem vencimento à tripulação, bem como a congelar os salários e os planos de substituição de aeronaves, explicou a IATA. "O tráfego entrou em colapso nas principais rotas asiáticas”, provocando impactos globais nas restantes rotas, sublinha o presidente executivo da IATA, Alexandre de Juniac,

O surto de Covid-19, detetado em dezembro de 2019, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.000 mortos e infetou mais de 87 mil pessoas, de acordo com dados reportados por 60 países.