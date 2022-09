Covid-19. Portuguesa Adegga cria solução para produtores que veem feira de vinho suspensa

A Prowein, em Dusseldorf, acaba de ser cancelada devido ao Covid-19 . Os produtores de vinho ficam, assim, impedidos de fazer negócios e contactar velhos e novos clientes na maior feira mundial do sector, de 15 a 17 de março ? Talvez não. A portuguesa Adegga olhou para as novas tecnologias e decidiu responder ao problema com a criação de uma plataforma e um evento exclusivamente digital que permitirão aos produtores afetados apresentar as novidades a profissionais de todo o mundo, desde compradores a importadores e sommeliers.

"O adiamento súbito da Prowein é um problema sério para muitos dos produtores de vinho portugueses que fazem uma boa parte dos seus negócios anuais na maior feira internacional do sector. Assim que recebemos esta notícia discutimos diversas ideias para mitigar o impacto na indústria portuguesa, utilizando canais digitais e meios modernos para juntar profissionais e consumidores" comenta André Ribeirinho que aproveita, assim, a experiência acumulada pela empresa há mais de 10 anos em eventos como o Adegga Wine Market.

Na impossibilidade de se deslocarem à Alemanha onde, anualmente, se reúnem mais de 60 mil visitantes, os produtores de vinhos portugueses poderão, assim, apresentar todas novidades do seu portfólio durante os mesmos dias em que decorreria o evento, na cidade alemão de Dusseldorf, através de entrevistas conduzidas por André Ribeirinho, co-fundador do Adegga e Wine Educator, transmitidas para todo o Mundo em streaming digital ao vivo e em inglês, a partir de Lisboa e do Porto.

Com esta ação gratuita e aberta a todos os produtores afetados, a equipa do Adegga antecipa o lançamento da campanha “Portugal Wine Week” e desenvolve uma solução para apoiar o sector, tentando dar a volta às medidas de contenção do Coronavírus na Europa com a nova plataforma, criada para promover os vinhos portugueses em mercados estratégicos em todo o Mundo, num formato que ficará disponível em www.portugalwineweek.com para acompanhamento em directo na página de Facebook da empresa e no Youtube.

No evento, estava prevista a presença de 350 expositores portugueses.