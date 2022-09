Covid-19: Portugal Fashion sobe a palco (para já), mas cancela um dos desfiles

O Portugal Fashion, agendado para os dias 12, 13 e 14 de março, na Alfândega do Porto, vai subir a palco para a sua 46ª edição, como programado, mas com medidas especiais devido "à evolução da infeção pelo novo coronavírus, COVID-19, em Portugal e no mundo" e um desfile cancelado, anunciou hoje a organização. Mais: em caso de agravamento do número de infetados pelo COVID-19 em Portugal e se as autoridades de saúde assim o recomendarem, o Portugal Fashion pondera restringir o acesso aos desfiles ou mesmo decidir pela sua realização à porta fechada, assegurando transmissão on-line.

"Para minimizar o potencial de propagação do COVID-19 num evento que concentra pessoas de vários pontos do mundo (quer na assistência, quer entre o staff técnico), o Portugal Fashion decidiu tomar já um conjunto de medidas preventivas. Lamentamos, por isso, informar que o desfile do italiano Gilberto Calzolari foi cancelado, uma vez que este jovem criador e a sua equipa de produção são oriundos de uma área com transmissão comunitária ativa do COVID-19", refere em comunicado.

Mas o evento mantém-se, com a garantia de "seguir escrupulosamente as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) no que respeita à organização de eventos públicos ou de massas", o que significa ter um plano de contingência que contempla o diagnóstico e o encaminhamento de casos suspeitos de COVID-19 durante o evento, em articulação com os serviços de saúde local e de saúde publica.

A organização compromete-se, também, a assegurar a existência de equipamentos e / ou instalações adequadas para a adoção de boas práticas de higiene, a limpar regularmente as superfícies potencialmente infetáveis, a reforçar as recomendações sobre higienização das mãos e de etiqueta respiratória, a garantir um stock de máscaras cirúrgicas para o eventual aparecimento de pessoas com febre ou sintomas respiratórios, entre outras medidas preventivas. Tudo isto em estreita articulação com as autoridades de saúde.

"Vamos também recomendar aos nossos convidados e ao staff técnico do Portugal Fashion para não comparecerem no evento se estiverem doentes ou tiverem estado em contacto com casos confirmados de COVID-19 ou, ainda, numa área com transmissão comunitária ativa nos 14 dias anteriores à data dos desfiles", acrescenta.

, em caso de agravamento do número de infetados pelo COVID-19 em Portugal e se as autoridades de saúde assim o recomendarem, o Portugal Fashion pondera restringir o acesso aos desfiles ou mesmo decidir pela sua realização à porta fechada, assegurando a respetiva transmissão on-line.