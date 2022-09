Residências digitais e Balcão do Empreendedor: Governo anuncia novas medidas para apoiar negócios tecnológicos

A medida já tinha sido divulgada no programa do atual Governo. E é agora anunciada oficialmente: à semelhança do que acontece na Estónia, a Startup Portugal e o Governo vão criar a figura da residência digital para dar direitos em Portugal a cidadãos estrangeiros, mesmo que estes não se encontrem fisicamente no país.

Esta medida, que está no topo das prioridades do Governo para o empreendedorismo em Portugal, consiste na criação de um programa de residências eletrónicas, que dá aos cidadãos estrangeiros que dele beneficiem acesso “a serviços públicos, serviços bancários e todas as condições necessárias para a criação online de empresa com contribuinte português”, lê-se no comunicado da Startup Portugal divulgado esta segunda-feira.

O objetivo do programa E-Residency 2.0, que será desenhado pela Startup Portugal, é atrair nómadas digitais, empreendedores e investidores estrangeiros para o país. A associação sem fins lucrativos que nasceu em 2016 com o lançamento da Estratégia Nacional para o Empreendedorismo estima que o programa permitirá atrair cinco mil cidadãos estrangeiros para Portugal, impulsionando a economia e perfil internacional do país.

Esta é uma das quatro medidas anunciadas esta segunda-feira – durante o evento de inauguração das novas instalações da Startup Portugal em Lisboa, no ministério da Economia – pela Startup Portugal, pelo ministro do Estado, da Economia e da Transição Digital e pelo secretário de Estado para a Transição Digital.

Além das residências digitais, a Startup Portugal vai ainda criar o One Stop Shop, um Balcão do Empreendedor dedicado a cidadãos estrangeiro, para os apoiar e acompanhar no processo de estabelecer um negócio em Portugal. Na prática, isto passa para traduzir para inglês os sites do governo que ainda não estejam nesse idioma, bem como montar um sistema de CRM (sistema de gestão de relação com o cliente) para compilar toda a informação e documentação legal em bilingue.

Neste contexto, o Governo atualizou ainda a atualização do Startup Hub, uma base de dados anunciada no verão do ano passado que permite mapear o ecossistema de empreendedorismo português – com dados sobre startups, incubadoras, investidores, entre outros.

Fruto de parcerias com empresas como a Aptoide, Bizay (360imprimir), Amazon Web Services, Ernst & Young, Revolut Business, InvoiceExpress e ShopKit, este agregador de dados oferece agora uma série de vantagens às startups que nele se registarem. A Startup Portugal também assinou um protocolo com a Autoridade Tributária para aceder a indicadores-chave sobre iniciativas privadas de base tecnológica a operar no país, de modo a realizar um melhor mapeamento do ecossistema de startups e das suas necessidades.

Por fim, foi também anunciado o programa +CO3SO Digital, que pertence à iniciativa +CO3SO (Constituir, Concretizar e Consolidar Sinergias e Oportunidades) e representa um investimento de 76 milhões de euros.

O objetivo deste programa é promover o desenvolvimento do interior de Portugal, modernizando os sectores primário e secundário através de ligações entre tecnológicas e empresas tradicionais e da criação de postos de trabalho qualificados.