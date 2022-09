Portuguesa Indie Campers estreia-se no ranking do Financial Times de empresas com maior crescimento

A Indie Campers, empresa de aluguer de autocaravanas fundada em Portugal em 2013, estreou-se no ranking do Financial Times que lista as mil empresas europeias que mais crescem. A Indie Campers ocupa a 38ª posição dessa lista e é a entidade portuguesa mais bem colocada, de acordo com um comunicado da própria empresa.

Entre 2015 e 2018 as receitas da Indie Campers dispararam 2878%. Neste ranking apenas estão presentes empresas que em 2015 ultrapassaram os 100 mil euros em receitas e que em 2018 ultrapassaram a marca dos 1,5 milhões de euros.

Fundada em 2013, a Indie Campers começou como uma empresa de aluguer de autocaravanas para surfistas. Gera agora uma frota de mais de 2000 veículos, estando presente em 49 localizações europeias, distribuídas por 15 países. Atualmente, a Indie Campers não conta com a ajuda de investidores externos e cresce apenas apoiada nas suas próprias receitas.

"A presença da Indie Campers no top 40, entre 1000 empresas, de um dos rankings empresariais mais prestigiados a nível europeu orgulha-nos sobejamente e demonstra que o turismo de road trips é mais do que uma tendência na Europa. É, neste momento, uma preferência da maioria dos viajantes a nível internacional, e registamos com satisfação a confirmação de que estamos na vanguarda deste movimento na Europa", comentou Hugo Oliveira, fundador e presidente executivo da Indie Campers, no mesmo comunicado.

Para este ano, a Indie Campers já anunciou a abertura de 15 novas bases operacionais na Europa e está a preparar a entrada no mercado do Estados Unidos.