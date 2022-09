Morreu o “gestor do século”: Jack Welch 1935-2020

Combativo e frontal, Jack Welsh liderou a General Electric ao longo de duas décadas, precisamente aquelas em que o gigante americano multiplicou por cinco os seus lucros. Ao passar de 12 mil milhões para 410 mil milhões de dólares, a General Electric, transformou-se num gigante americano que foi a segunda maior empresa do país, apenas ultrapassada pela Microsoft.

Welsh era filho de um maquinista, foi presidente e depois CEO da GE. Quando se retirou, escassos dias antes do ataque de 11 de setembro de 2001 às torres gémeas, o editorial do jornal "The New York Times" rezava assim: "Welch foi um revolucionário na gestão de topo, tendo durante a sua carreira na GE defendido mudanças radicais e destruindo a complacência da ordem estabelecida. O seu legado não só mudou a GE, mas mudou o ethos da cultura empresarial americana, que passou a premiar a agilidade, velocidade e regeneração em vez dos antigos ideais de estabilidade, lealdade e permanência".