Mercedes e BMW entre as 10 marcas de carros mais vendidas em Portugal

A Mercedes e a BMW continuam no top 10 das marcas de automóveis mais vendidas em Portugal. No mês de fevereiro, a Mercedes (que ocupa a 3º posição no ranking nacional de venda de carros) teve mesmo um crescimento de 10% face ao mesmo mês de 2019, com 1.555 unidades comercializadas.

A BMW ocupa a 6ª posição – com 1.289 carros vendidos - num ranking que continua a ser liderado pela francesa Renault (2.805), logo seguida pela Peugeot (2.423).

Entre as marcas que mais cresceram no passado mês de fevereiro, destaque para a Porsche, com um disparo de 294% nas vendas, face ao mesmo período do ano passado – com 67 carros vendidos em Portugal, contra apenas 17 no mesmo mês de 2019.

Em fevereiro foram ainda vendidos, no segmento de luxo, 74 unidades da Tesla – que também domina mercado dos elétricos -, 54 Lexus, 55 Jaguar, 6 Lamborghini e 4 Bentley.

Vendas sobem 5% em fevereiro

Os dados, divulgados esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal, (ACAP), revelam ainda que em fevereiro de 2020 foram matriculados 23.038 veículos automóveis, ou seja, mais 5% por do que em igual mês do ano anterior.

No período de janeiro a fevereiro de 2020, foram colocados em circulação 40.542 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 1,3%.