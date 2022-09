Lucros do grupo Impresa aumentaram 150% em 2019 para 7,8 milhões de euros

O grupo Impresa, que detém o Expresso e a SIC, apresentou esta segunda-feira as contas de 2019, aumentando os lucros face a 2018 em 150%, para 7,8 milhões de euros.

As receitas subiram 5,6% para 181,9 milhões de euros, especialmente a reboque dos aumentos de 7,4% nas receitas de publicidade e de 74,2% no IVR’s (chamadas telefónicas para programas), divulga o grupo liderado por Francisco Pedro Balsemão em comunicado.

O negócio da televisão é o que mais contribui para os resultados do grupo, com receitas que subiram 6,8% para 155,2 milhões de euros. Já as receitas da Impresa Publishing, onde se inclui o Expresso e a Blitz, caíram ligeiramente 0,3% para 24,2 milhões de euros.

Olhando para os custos operacionais (sem considerar amortizações, depreciações, provisões e perdas por imparidade em ativos não correntes), estes aumentaram apenas 1,8%, “resultado do aumento da atividade e da melhoria do desempenho da empresa, nomeadamente nas áreas comerciais e dos IVRs”, escreve a Impresa.

Os resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) ultrapassaram os 25,1 milhões de euros, melhorando 38,6% face ao período homólogo. Já o EBITDA ajustado de indemnizações foi positivo em 27,7 milhões de euros.

Concretamente, o volume de depreciações e amortizações subiu 66% no ano passado, como resultado do investimento realizado na expansão do edifício Impresa.

Já a dívida remunerada líquida diminuiu 12,8 milhões de euros, registando o valor mais baixo desde 2005. Recorde-se que a SIC concluiu no ano passado uma oferta pública de subscrição de obrigações, dirigida ao público em geral, com a venda de 1.700.000 obrigações por um valor nominal global final de 51 milhões de euros. A operação registou mais de 10 mil subscritores, “o maior número de investidores numa emissão de dívida ‘Corporate’ em Portugal nos últimos seis anos”, com a procura a ser 3,96 vezes superior à oferta.

SIC a liderar, Expresso a crescer

2019 foi também o ano em que, 15 anos depois, a SIC voltou à liderança das audiências televisivas. A estação de Paço de Arcos terminou o ano a liderar com 19,5% de share, depois de no início do ano ter destronado a TVI.

Para os resultados contribuiu não só “O Programa da Cristina” durante as manhãs, mas também a liderança nas tardes com “Olhó Baião!” e vários produtos de ficção que a SIC transmitiu no horário nobre (como “Nazaré” e “Alma e Coração”) e programas de entretenimento ao fim de semana como “Quem Quer Namorar com o Agricultor” ou “Casados à Primeira Vista”. As magazines de fim de semana, os Globos de Ouro, os debates para as eleições legislativas e a presença da Liga Europa na antena da SIC também pesaram nos resultados.

O número de assinantes e leitores do Expresso voltou também a crescer durante o ano passado, sendo o Expresso o jornal mais vendido (somatório de vendas em banca e digital) de Portugal, segundo dados da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT) de janeiro a outubro de 2019. O Expresso é também a publicação portuguesa líder na circulação digital paga, vendendo em média 27 mil exemplares por edição. Embora as receitas totais da Impresa Publishing tenham caído ligeiramente (-0,3%), as receitas de circulação aumentaram 3,9% para 9,7 milhões de euros, com destaque para as receitas da subscrição digital do Expresso (que cresceram mais de 29%, representando 17,9% das receitas de circulação)