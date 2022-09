Coronavírus: Feira de Turismo de Lisboa mantém-se a 11 de março, com um plano de mitigação de riscos

A Fundação AIP anunciou que vai manter a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) nas datas inicialmente previstas, de 11 a 15 de março, "apesar das circunstâncias inerentes ao Covid 19". A decisão da organizadora da maior feira do turismo português surge alguns dias depois de ter sido cancelada a ITB Berlin, considerada a maior feira de turismo, que ia decorrer na cidade alemã de 4 a 8 de março, e foi suspensa devido aos riscos associados ao propagar do vírus Covid-19.

"De forma a minimizar os possíveis impactos inerentes a este vírus, a organização anuncia igualmente a implementação de um plano de mitigação de riscos, tendo em conta as orientações da Organização Mundial de Saúde e da Direção Geral de Saúde", adianta a organização da BTL, em comunicado.

Na feira de turismo de Lisboa em 2020 estão inscritos cerca de 1500 expositores de 67 destinos internacionais, e com as circunstâncias associadas à epidemia "foram registados apenas três cancelamentos", enfatiza a organização.

A realização da BTL em pleno surto do vírus Covid 19 vai obrigar a medidas extra de prevenção de riscos, e segundo foi anunciado pela Fundação AIP haverá na feira um posto de saúde avançado com médico e enfermeira em permanência, uma área de isolamento "com respetivo circuito e protocolo de evacuação", dispensadores com gel desinfetante à entrada do recinto, ou informação sobre cuidados a ter nos pavilhões.

"A BTL apela ao sentido de responsabilidade de todos aqueles que considerem poder ter estado expostos a um potencial risco de contágio, ou em zonas de risco, que se abstenham de participar na edição de 2020 da BTL, contribuíndo assim para a minimização dos riscos dos participantes", salienta a organização da feira.

"A organização da BTL está firmemente empenhada na realização de mais uma edição de grande sucesso, comprometendo-se a adotar, em articulação com as entidades competentes, todas as medidas que venham a ser consideradas necessárias para assegurar a segurança dos expositores e visitantes", frisa ainda a Fundação AIP, lembrando que "à data, e segundo orientações da Organização Mundial da Saúde, não existem restrições de viagens, comércio ou produtos".