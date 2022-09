Alcochete, não? É uma questão de milhões

Se depender da vontade do primeiro-ministro, Alcochete é uma solução para deixar enterrada no passado. O argumentação a favor do Montijo assenta nos custos e na falta de tempo para investir numa infraestrutura mais completa como seria a de Alcochete.

Quanto custa Alcochete? Não há números definitivos e estes variam consoante o tipo de acessibilidades de que estejamos a falar: apenas rodovia, ou comboio e terceira travessia do Tejo. O ministro Pedro Nuno Santos já apontou para um investimento em valores próximos de €7 mil milhões em dez anos, mas fontes ligadas à ANA, a concessionária dos aeroportos, apontam para mais de €9 mil milhões (com ferroviária e terceira travessia). São montantes acima dos estimados no estudo que o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), fez em 2007, e que apontava para €3,3 mil milhões (valores atualizados a 2020), com acessibilidades rodoviárias e ferroviárias incluídas. Se tivermos apenas em conta os custos da infraestrutura — onde estão incluídas duas pistas, o terminal e indemnizações — os custos previstos pelo LNEC para Alcochete descem para €1,897 mil milhões.

