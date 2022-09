Imobiliário. Há 23.086 terrenos à venda nos distritos de Lisboa e Porto

A aquisição de um terreno para a construção de uma habitação ou um empreendimento é uma hipótese de investimento que atrai muitos portugueses. Mas há quem procure este tipo de imóvel com outros propósitos, sejam eles a agricultura ou mesmo a instalação de um armazém ou indústria. Numa análise detalhada aos dois distritos de Portugal com mais habitantes, nomeadamente Lisboa e Porto, verifica-se que estão à venda no bpiexpressoimobiliario.pt respetivamente 10.811 e 12.275 terrenos. Há oferta para todos os gostos, bolsos e necessidades.

O distrito do Porto é formado por 18 concelhos e no que respeita a terrenos em comercialização, a maior parte da oferta está concentrada em três, nomeadamente Vila Nova de Gaia com 2772, Gondomar que conta com 1237 e a Maia com 1041. Somam 5050 terrenos o que perfaz 41,14% da oferta deste distrito nortenho.

