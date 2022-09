Covid-19. Economia lusa espera contágio em março

Em semana de Carnaval, José Alexandre Oliveira, presidente da Riopele, devia de estar em Itália, a reunir-se com as principais marcas de luxo internacionais, clientes dos tecidos da empresa de Famalicão. “Mas todos desmarcaram as reuniões”, explica o empresário, enquanto faz contas aos rolos de tecido que não seguiram para a China: “Em três meses, só as encomendas de marcas de luxo chinesas que ficam em armazém somam meio milhão de euros”, diz.

Mas a este stock destinado a um mercado que vale 2,3% no volume de negócios de €79,2 milhões da empresa, é preciso somar as encomendas que chegam à China indiretamente, através de marcas internacionais, assim como “efeitos de contágio noutros clientes, em Itália e no mundo”, comenta, certo de que irá contabilizar perdas no primeiro semestre.

