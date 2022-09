Coronavírus: Bruxelas aberta à flexibilidade

Itália tenta precaver-se face às consequências económicas do agravamento do número de casos de infeção pelo novo coronavírus no país. O Governo italiano é o primeiro a reclamar compreensão caso venha a falhar as metas do défice por causa desta epidemia. Mas uma maior margem de manobra orçamental é válida para todos os países do euro cuja economia venha a ser duramente afetada pelo Covid-19.

Bruxelas ainda não consegue medir o impacto na economia europeia, mas admite que os efeitos negativos do surto já se fazem sentir, abrindo a porta a uma possível flexibilização das regras orçamentais. Não se trata de inventar nada de novo, mas de aplicar a flexibilidade já existente e que terá sempre se for avaliada a nível técnico e político pela Comissão Europeia.

