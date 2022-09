Emoções ‘salvam’ profissionais e economias da recessão

As recessões são certas e cíclicas. Alternam com períodos de expansão e a grande questão não é quando vamos entrar novamente em crise, mas quão prolongada e severa ela será. Não há profissões à prova de recessão, mas sim competências capazes de proteger os trabalhadores dos impactos das crises económicas. E não são as técnicas, são as emocionais e de relacionamento humano. Isso mesmo concluiu uma equipa de investigadores da universidade norte-americana da Georgia que analisou a evolução do mercado de trabalho em várias cidades dos Estados Unidos durante 27 anos, de 1990 a 2017, onde se incluem os anos da crise financeira mundial de 2008/2009.

“Funções que exigem competências socioemocionais e de relacionamento interpessoal e intensidade cognitiva [orientação para a resolução de problemas, foco, planeamento, flexibilidade] são mais resistentes a ciclos económicos recessivos”, explica Amanda Weinstein, economista e uma das investigadoras que liderou o estudo. A equipa concluiu ainda que “a capacidade de resposta e recuperação das cidades a um cenário de recessão está intimamente ligada à composição do mercado laboral local em matéria de competências — cognitivas, motoras ou emocionais —, do que ao nível de qualificação dos profissionais”. Ou seja, depende da maior ou menor predominância de funções em que a natureza cognitiva e humana (emocional e relacional) seja dominante e não do grau de qualificação ou da profissão propriamente dita.

