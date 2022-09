SAMS Quadros junta-se a outros subsistemas e pisca o olho à ADSE

“Os subsistemas que ainda não foram engolidos estão a criar uma plataforma”, revela Paulo Marcos ao Expresso, frisando que se trata de uma “alternativa” às grandes companhias de seguros de saúde e à concentração que tem existido no lado dos prestadores de saúde. Na base da plataforma “está a troca de experiências para ter acesso às melhores práticas e para negociar em condições de menor desigualdade”, explica o sindicalista. “Iremos negociar em nome de 200 mil pessoas”, diz, adiantando que “importa aos subsistemas ganharem músculo e dimensão” para haver força negocial nas conversas com “cento e tal hospitais”.

Outro dos objetivos deste passo é também reduzir os custos fixos, com o corpo clínico sobretudo, diluindo-os por uma base mais alargada.

