Revolut é agora uma das fintech mais valiosas

Quer chegar aos 100 milhões de clientes nos próximos cinco anos. Hoje com 10 milhões, a Revolut anunciou esta semana que fechou uma ronda de investimento série D no valor de 500 milhões de dólares (€460 milhões). Liderada pela norte-americana TCV — que já investiu em empresas como a Netflix, Spotify e Facebook —, esta ronda (destinada a empresas com um modelo de negócio sólido, que geram receitas significativas e que querem apostar na expansão em larga escala) mais que triplicou a avaliação do unicórnio de serviços financeiros, para 5,5 mil milhões de dólares (€5,06 mil milhões). A Revolut torna-se assim na fintech mais valiosa do Reino Unido e numa das mais valiosas do mundo.

O capital captado pela empresa — que disponibiliza transferências e pagamentos com comissões nulas ou reduzidas e ferramentas de gestão de despesas, troca de criptomoedas e negociação de ações — vai ser aplicado no desenvolvimento do produto e no fortalecimento da oferta nos mercados existentes, especialmente nos segmentos B2C (business to consumer) e B2B (business to business).

