Bolsas já caíram mais do que no ‘Brexit’

Os mercados de ações passaram nas últimas duas semanas de fevereiro da euforia para o pânico. Antes da epidemia do coronavírus ter saltado da Ásia para a Europa e outros continentes, as bolsas viviam no que o guru financeiro Stephen Roach chamou de ‘exuberância racional’ com os principais índices ‘embriagados’ atingindo máximos. Depois caíram na real, como Roach previa uma semana antes. Desde o dia 20, em apenas seis sessões até ao fecho deste caderno na quinta-feira, o índice mundial MSCI caiu mais de 8% e as regiões mais penalizadas foram a zona euro e Nova Iorque, com quedas acumuladas perto de 10%. A quebra mundial e nos EUA é já superior ao choque provocado pelos resultados do referendo britânico dando a vitória — inesperada — ao ‘Brexit’ em 2016. Em Lisboa, o PSI-20 perdeu 9% desde dia 20.

No mercado das matérias-primas, o efeito do pessimismo sobre a evolução da economia mundial levou o preço do barril de Brent — de referência na Europa — a cair para 51 dólares na quinta-feira, uma queda de mais de 13% desde 20 de fevereiro. Outras dez matérias-primas registaram nas últimas seis sessões quebras de preço superiores a 5%. No outro lado da moe­da, algumas commodities de refúgio para os investidores ou que são metais raros valorizaram-se neste ambiente de pânico. O preço do paládio disparou 41,5% e o do ouro mais de 8%. No mercado da dívida pública, as taxas negativas das obrigações na zona euro ampliaram-se de novo — na Alemanha e na Holanda abrangem todos os prazos do stock de dívida, até 30 anos — e nos Estados Unidos os juros dos títulos do Tesouro a 10 anos caíram para um mínimo histórico abaixo de 1,3%.

