“Bancos pan-europeus parece desígnio idiota”, diz o presidente do Sindicato dos Quadros e Técnicos Bancários

O presidente do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários assume que recusou já apoio a sindicatos inorgânicos. Sobre o sector bancário, vê com bons olhos a compra do EuroBic pelo Abanca. Mas teme a solução para o Novo Banco, duvidando da tendência de grandes bancos europeus.

O sindicalismo está a mudar?

O movimento sindical vive muito das pessoas e do que estas querem. Há duas tendências de fundo. Por um lado, os quadros e os técnicos sentem hoje mais necessidade de ter uma ação sindical, que era uma coisa que nos gloriosos anos 70 não era premente. Diria que as profissões mais técnicas e mais qualificadas estão a ser vítimas de algum tipo de globalização e desregulação que as passou a afetar de forma muito cruel. Por outro lado, também se verificou um movimento cultural de rejeição face a megaculturas partidárias.

