97% dos vistos gold estão no litoral

Até pode parecer estranho ter havido uma concentração de vistos gold no concelho de Grândola, que não se situa propriamente na Área Metropolitana de Lisboa — principal polo aglutinador daquele regime de vistos. Mas, a verdade, é que é ali que se localiza a península de Troia, a Comporta, o Carvalhal e outras zonas costeiras cada vez mais mediatizadas, especialmente depois dos famosos passeios a cavalo partilhados por Madonna no Instagram.

Ou seja, a frieza dos números não engana: a concessão de Autorização de Residência para Investimento (ARI) em Portugal tem ignorado historicamente o interior do país, com uma concentração territorial inequívoca nas zonas de Lisboa, Porto e Algarve. Não terá sido apenas a pensar no sector imobiliário que o Governo de Passos Coelho lançou, em 2012, o regime de vistos gold, mas a verdade é que mais de 90% dos investimentos realizados ao abrigo daquele regime de vistos recaíram sobre o mercado da compra e venda de habitação, o que acabou por levantar o sector do chão depois de ter sido devastado pela crise que assolou o país até meados da década passada.

