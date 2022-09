Tribunal chumba ampliação da pista de Heathrow por “impacto climático”. Decisão põe Montijo em xeque, dizem ambientalistas

Os planos para uma terceira pista no aeroporto de Heathrow, em Londres, foram esta quinta-feira considerados ilegais pelo Tribunal de Recurso do Reino Unido, que determinou que a construção é incompatível com os compromissos do Governo em relação às alterações climáticas – baseando-se no Acordo de Paris, o que representa uma estreia a nível mundial, garante o jornal “The Guardian”.

O tribunal discordou assim do ex-ministro dos Transportes, Chris Grayling, que avaliou o tratado como irrelevante para a decisão e efetuou a avaliação do impacto ambiental de acordo com a lei britânica em vigor desde 2008, menos rigorosa. De acordo com Francisco Ferreira, da associação ambientalista Zero, o impacto desta decisão é histórico e pode ter influência em Portugal, nomeadamente na discussão sobre o Aeroporto do Montijo.

"Esta decisão é um precedente em relação a um conjunto de projetos onde os impactos no clima são significativos e o cumprimento do Acordo de Paris pode pôr em causa a sua viabilidade. Esta sensibilidade dos tribunais é também aquela de que precisamos por parte da Agência Portuguesa do Ambiente e do Governo", afirmou ao Expresso.

Para Francisco Ferreira, a questão das alterações climáticas e das emissões de gases com efeito de estufa é “um dos elos mais fracos e dramáticos na avaliação do Montijo”, fazendo aliás parte da queixa apresentada junto da União Europeia em agosto.

A associação ambientalista considera que há uma “inconformidade e ilegalidade” na avaliação de impacte ambiental da infraestrutura, em termos de previsão das emissões das componentes associadas a aterragens e descolagens – desvalorizada em 75%, estimam – e ao trajeto dos aviões, que “nem foi calculada”. A ZERO estima que para o conjunto de 46 mil movimentos em 2022 serão emitidas 667 mil toneladas/ano de dióxido de carbono, cerca de 1% das emissões nacionais em 2017.

“A aviação é o sector que mais está a aumentar as suas emissões. O tráfego aéreo ainda representa uma percentagem relativamente pequena, mas enquanto todos os sectores estão a diminuí-las a aviação está a aumentar e muito. A decisão deste Tribunal de Recurso é efetivamente substantiva. O Acordo de Paris implica que reduzamos significativamente as emissões de todos os sectores e que não tenhamos aqui um alinhamento contrário de alguns deles”, explica o ambientalista.

Francisco Ferreira sublinha ainda que a discussão desta terceira pista tem “décadas”, o que contrasta com a “pressa” que o Governo português tem demonstrado em resolver a questão da localização de um novo aeroporto na área metropolitana de Lisboa. O Expresso já contactou o Ministério das Infraestruturas e Habitação para obter uma reação sobre eventuais impactos desta decisão, mas ainda não teve resposta.

Interesse ambiental suplantou interesse económico

O movimento ambiental internacional Extinction Rebellion celebra esta decisão da justiça britânica, apontando para um “momento histórico”, em que o interesse económico foi suplantado pela importância da defesa do ambiente.

“Uma decisão como esta pode significar que a lei passe a decidir proteger os cidadãos britânicos dos efeitos letais da crise do clima e da ecologia. Hoje, esta vitória marcante confirma que nós, as pessoas comuns, temos poder para provocar a mudança. Os dias da economia do carbono estão contados”, escreve o movimento, em comunicado.

De acordo com o juiz Keith Lindblom, o Governo, que teve acesso antecipado à decisão do tribunal, não pediu autorização para recorrer para o Supremo Tribunal do Reino Unido. O primeiro-ministro Boris Johnson opunha-se a esta ampliação, tendo em 2015, quando ainda era presidente da autarquia de Londres, prometido que "se deitaria à frente das escavadoras para interromper a construção" da nova pista.