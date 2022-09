Fundo soberano de Abu Dhabi deixa de ser acionista de referência da EDP

Era um dos mais antigos acionistas de referência da EDP. A Mubadala, empresa detido pelo governo de Abu Dhabi, vendeu a maior parte da sua participação na elétrica portuguesa, aproveitando a elevada valorização das ações da empresa liderada por António Mexia. Pela primeira vez desde 2008 o acionista árabe deixa de ter uma participação qualificada (superior a 2%) na EDP.

A Mubadala, dona da IPIC - International Petroleum Investment Company (veículo usado originalmente na entrada no capital da EDP, em 2008), tinha 4,06% da EDP, mas comunicou esta semana ao mercado ter passado a deter apenas 1,48% do capital da empresa portuguesa. A alienação de 2,58% da EDP terá rendido ao fundo soberano de Abu Dhabi um encaixe superior a 400 milhões de euros, considerando a atual cotação das ações da elétrica.

Esta alienação foi anunciada esta quinta-feira, um dia depois de a China Three Gorges ter anunciado também a venda de um bloco de ações correspondente a 1,8% do capital da EDP, avaliado em cerca de 300 milhões de euros. Ou seja, na mesma semana mudam de mãos mais de 3% das ações da EDP, com um valor de mercado superior a 700 milhões de euros.

Abu Dhabi tinha passado a ter uma participação qualificada na EDP em 2008, pouco depois de a argelina Sonatrach ter entrado para o capital do grupo português. A Mubadala e a Sonatrach vieram, há mais de uma década, diversificar o leque de acionistas de referência da EDP, quando o grupo ainda tinha o Estado português como maior acionista (situação que só mudou em 2012, quando a China Three Gorges adquiriu os 21,35% que então eram do Estado).

A Sonatrach mantém-se ainda como acionista de referência da EDP, com 2,38% do capital, tal como se mantém o BCP, um dos últimos acionistas nacionais de relevo no capital da elétrica. Outro parceiro de longa data no apoio à equipa de gestão liderada por António Mexia é a espanhola Oppidum Capital, do empresário Fernando Masaveu, com 7,19% da EDP.

Na estrutura acionista da EDP estão ainda as norte-americanas Blackrock e Elliott, bem como a Qatar Investment Authority e o Norgesbank.