Trump e Modi empenhados em acordo comercial

Donald Trump e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi concordaram em concluir rapidamente as negociações destinadas a alcançar a primeira fase de um acordo comercial bilateral entre os Estados Unidos e a Índia, anunciou esta quarta-feira a Casa Branca.

O anúncio foi feito esta quarta-feira no rescaldo da visita à Índia do Presidente dos EUA durante a qual foram assinados contratos de fornecimento de material de guerra norte-americano avaliados em 2700 milhões de euros. Os dois presidentes, Donald Trump e Narendra Modi, “concordaram em concluir rapidamente as negociações atuais, que esperam que se tornem a primeira fase de um amplo acordo comercial bilateral, refletindo a verdadeira ambição e todo o potencial das relações comerciais bilaterais”, disse o porta-voz da Casa Branca, citado pela agência Reuters sem especificar o conteúdo de um possível acordo.

Na terça-feira, durante a sua visita Donald Trump aproveitou para meter uma “farpa” em relação à política comercial da Índia, afirmando que considerou “provavelmente o país com as tarifas mais altas do mundo”, segundo a mesma fonte. Negociadores dos dois países trabalharam durante meses para preparar a primeira visita à Índia de Donald Trump. Os principais pontos de divergência entre Washington e Nova Deli são as tarifas aplicadas sobre produtos agrícolas, equipamentos médicos e tecnologia.

A visita do líder norte-americano acontece depois de um ano de atritos comerciais entre os dois países, com a imposição de taxas mútuas e a decisão dos Estados Unidos de retirar a Índia, a partir de junho passado, do Sistema de Preferências Generalizadas, que proporciona reduções tarifárias em vários produtos.

Helicópteros e outro material de guerra

Logo que chegou à Índia, o Presidente dos EUA anunciou a venda de helicópteros militares ao Governo de Modi no valor de 2700 milhões de euros .

“Os nossos representantes vão assinar acordos para vender os helicópteros mais avançados e outros equipamentos às Forças Armadas indianas no valor de mais de 3 mil milhões de dólares [2,7 mil milhões de euros]", afirmou Donald Trump, antes de um comício no novo estádio de Motera, onde se concentraram mais de 100.000 pessoas, de acordo com a organização.

O Presidente norte-americano foi acompanhado no seu discurso pelo primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, durante o evento chamado "Namaste Trump" ("Saudações, Trump"), uma das maiores receções oferecidas na Índia a um presidente estrangeiro.

"Ele é um negociador muito duro", disse Trump referindo-se a Modi. "Estamos a fazer um grande acordo comercial, muito, muito importante, dos maiores jamais feitos", afirmou Donald Trump, embora tenha admitido que os EUA e a Índia ainda estão "na primeira fase das discussões".

Durante o seu discurso no estádio de críquete, Trump enfatizou repetidamente a ligação entre a Índia e os Estados Unidos. "Em apenas 70 anos de independência, a Índia tornou-se um gigante económico e a maior democracia que já existiu", garantiu.

O primeiro-ministro indiano sublinhou, por seu lado, que os dois países têm "um relacionamento próximo" e que a visita de Donald Trump marca "um novo começo nos laços entre a Índia e os Estados Unidos".