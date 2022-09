Organização Mundial do Turismo prepara recomendações para "a emergência global de conter o novo vírus"

A Organização Mundial do Turismo (OMT) anunciou estar a trabalhar em estreita parceria com a Organização Mundial de Saúde com o objetivo de criar orientações para o sector de viagens e turismo e recomendações de medidas de proteção das comunidades locais tendo em conta o surto do "novo vírus" que se está rapidamente a espalhar.

"O sector do turismo está inteiramente comprometido com as pessoas e o seu bem-estar, pelo que esta cooperação internacional é vital para assegurar que o sector pode efetivamente contribuir para conter o Covid-19", escreve a OMT num comunicado enviado às redações.

A Organização Mundial do Turismo avança estar a trabalhar com a Organização Mundial de Saúde "em estreito contacto", além de outros parceiros, para assistir aos vários estados e assegurar "que as medidas de saúde são implementadas de forma a minimizar interferência desnecessária com o tráfego internacional".

O trabalho conjunto das duas organizações mundiais envolve "trabalhar de perto com todas as comunidades e países afetados pela corrente emergência de saúde", expressando a OMT a sua "solidariedade com os países afetados".

"As respostas do turismo precisam de ser avaliadas e consistentes, proporcionais ao tratamento público de saúde e com base nos riscos locais, envolvendo cada parte da cadeia de valor do turismo - organismos públicos, companhias privadas e turismo", refere ainda a OMT.

A Organização Mundial do Turismo lembra que "não recomendou qualquer restrições de viagens" quando a Organização Mundial de Saúde declarou, a 30 de janeiro, o Covid-19 como uma emergência internacional na saúde pública, com base na "informação então disponível", e que resultou em "recomendações temporárias".

O organismo adianta estar a cooperar de perto co "especialistas globais, governos e outros parceiros para rapidamente expandir conhecimento científico sobre este novo vírus, para se conseguir travar a sua virulencia e providenciar conselhos aos países e à comunidade global sobre medidas para proteger a saúde e para prevenir o espalhar deste surto".