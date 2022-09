Fundo para a transição justa: Sines, Pego e Matosinhos na lista de territórios a apoiar

A análise da Comissão Europeia é ainda preliminar, mas serve para orientar os países a elaborarem os respetivos Planos de Transição Justa e a absorverem o dinheiro do novo Fundo destinado a apoiar a requalificação ecológica das regiões europeias com maiores emissões de gases com efeito de estufa.

No caso de Portugal, Bruxelas refere quatro casos que tornam os territórios envolventes elegíveis e nos quais o Governo deve concentrar atenções: as centrais termoelétricas de Sines e Pego - responsáveis pelo maior número de emissões de gases com efeito de estufa no país - e as refinarias de Sines e Matosinhos.

Em relação às centrais a carvão, o relatório divulgado hoje refere que "as estimativas sugerem que o encerramento afete 650 empregos: 350 em Sines, 200 no Pego, e 100 no Porto de Sines onde o carvão é recebido". O compromisso do Governo, lembra ainda o documento, é com a desativação das centrais de Sines e Pego até 2023. "Para estes municípios (Sines e Abrantes) os empregos em risco correspondem respetivamente a perto de 8% e 3% do número de pessoas empregadas", pôde ler-se ainda.

A Comissária para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira defende que o dinheiro do novo Fundo para a Transição Justa poderá servir para apoiar "Pequenas e Médias Empresas (PME) em sectores alternativos, formação e treino de pessoas, ajuda à transferência de trabalhadores de uma indústria em declínio para outra, adaptação para novas tecnologias".

No caso das refinarias de Sines e Matosinhos, os técnicos da Comissão não adiantam muitos detalhes sobre o que pode ser feito. Mas entre as medidas gerais avançadas, estão o "investimento em investigação, inovação e novas tecnologias", e também em "regeneração e descontaminação de solos".

Comissão propôs (apenas) 79 milhões para Portugal

Portugal não é dos países com maior dependência energética ligada ao carvão, pelo contrário, mas Elisa admite que "há ainda algumas indústrias que têm emissões muito fortes de gases com efeito de estufa" e que para essas zonas "é preciso fazer um plano de transição", que poderá ser financiado através do novo Mecanismo para a Transição Justa, que inclui o Fundo com o mesmo nome (componente a fundo perdido).

Os valores de financiamento ainda não estão fechados - e vão depender das negociações do próximo quadro financeiro plurianual - mas no caso português o montante a fundo perdido proposto pela Comissão Europeia ronda os 79 milhões de euros para gastar em sete anos. Um valor bem abaixo dos 2 mil milhões de euros propostos para a Polónia, e que representa apenas uma pequena parte de um envelope global de 7,5 mil milhões de euros proposto para o Quadro Financeiro Plurianual de 2021 a 2027.

A própria comissária portuguesa já admitiu que o montante para Portugal não é elevado, mas poderá ser mais uma ajuda para que os territórios nacionais afetados façam a transição energética e contribuam para uma União Europeia neutra em carbono até 2050.

Alavancagem pode chegar a mil milhões

Para além do Fundo para a Transição Justa, o novo Mecanismo inclui ainda mais dois esquemas de apoio: um direcionado a empresas e outro para apoiar entidades públicas. Ambos funcionarão numa lógica de empréstimos e alavancagem. O primeiro funcionando através do Fundo InvestEU, de apoio ao investimento. E o segundo através do Banco Europeu de Investimento.

Elisa Ferreira sublinha que no caso português, este Mecanismo combinado pode "gerar um investimento apoiado da ordem dos mil milhões de euros", através de uma "certa engenharia financeira que combina dinheiro fresco com acesso preferencial a instrumentos de financiamento. Um valor que considera já "robusto".